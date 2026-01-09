Trumpovu Radu míru pro Gazu povede bývalý zmocněnec OSN Mladenov

Radu míru pro dohled nad dodržováním mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásmu Gazy povede bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.
Jméno bulharského diplomata po setkání s ním oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, napsala agentura AP. Jeho výběr je podle ní po dlouhé době významnějším posunem v Trumpově plánu, k jehož naplňování se od říjnového vyhlášení příměří daří přibližovat jen velmi pomalu.
Netanjahu po setkání s Mladenovem v Jeruzalémě oznámil, že právě Bulhar je pověřeným generálním ředitelem rady. Nejmenovaný americký činitel AP potvrdil, že Mladenova vybral Washington, oficiálně však jeho jméno neoznámil.
Trump ještě v prosinci tvrdil, že o členství v radě mají zájem „Králové, prezidenti, premiéři“ a že to bude „jedna z nejlegendárnějších rad vůbec“. Členy rady měl podle svého prohlášení jmenovat začátkem tohoto roku.
Spekulovalo se o tom, že by orgán mohl vést bývalý britský premiér Tony Blair, Trump však vyjádřil pochybnost, zda jej budou chtít všichni zainteresovaní a podle televize Al-Džazíra jej odmítly arabské země.
Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) přijala v polovině listopadu rezoluci, která pověřuje Radu míru a země v ní zapojené, aby v Gaze vytvořily dočasné mezinárodní stabilizační síly. Ty mají podle Trumpova plánu zajišťovat bezpečnost na tomto palestinském území, z kterého se na základě dohody o příměří stáhne izraelská armáda.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristické organizace Hamás a jejích spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem zabila přes 71 tisíc Palestinců.
Válku ukončilo začátkem října loňského roku křehké příměří, které je však opakovaně porušované. Na něj mají navázat další části Trumpova plánu.
NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta, píše agentura AP.
K Francii se přes Británii blíží bouře Goretti, mráz uzavřel školy a vypověděl vlaky
Severozápadní část Francie čeká silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti od Británie, kde podle médií živel zasáhne především region Cornwall a souostroví Scilly v jihozápadní Anglii. Podle serveru Daily Mail tam platí varování do 23:00.
Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě
Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.
V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem
Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.