Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trumpovu Radu míru pro Gazu povede bývalý zmocněnec OSN Mladenov

ČTK

Radu míru pro dohled nad dodržováním mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásmu Gazy povede bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.

Nikolaj Mladenov
Nikolaj MladenovFoto: Wikimedia commons / Public domain
Reklama

Jméno bulharského diplomata po setkání s ním oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, napsala agentura AP. Jeho výběr je podle ní po dlouhé době významnějším posunem v Trumpově plánu, k jehož naplňování se od říjnového vyhlášení příměří daří přibližovat jen velmi pomalu.

Netanjahu po setkání s Mladenovem v Jeruzalémě oznámil, že právě Bulhar je pověřeným generálním ředitelem rady. Nejmenovaný americký činitel AP potvrdil, že Mladenova vybral Washington, oficiálně však jeho jméno neoznámil.

Související

Trump ještě v prosinci tvrdil, že o členství v radě mají zájem „Králové, prezidenti, premiéři“ a že to bude „jedna z nejlegendárnějších rad vůbec“. Členy rady měl podle svého prohlášení jmenovat začátkem tohoto roku.

Spekulovalo se o tom, že by orgán mohl vést bývalý britský premiér Tony Blair, Trump však vyjádřil pochybnost, zda jej budou chtít všichni zainteresovaní a podle televize Al-Džazíra jej odmítly arabské země.

Reklama
Reklama

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) přijala v polovině listopadu rezoluci, která pověřuje Radu míru a země v ní zapojené, aby v Gaze vytvořily dočasné mezinárodní stabilizační síly. Ty mají podle Trumpova plánu zajišťovat bezpečnost na tomto palestinském území, z kterého se na základě dohody o příměří stáhne izraelská armáda.

Související

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristické organizace Hamás a jejích spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem zabila přes 71 tisíc Palestinců.

Válku ukončilo začátkem října loňského roku křehké příměří, které je však opakovaně porušované. Na něj mají navázat další části Trumpova plánu.

Zdravotníci Lékařů bez hranic se podělili o své pocity po návratu do města Gaza.
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - Arsenal v Liverpool
Premier League - Arsenal v Liverpool
Premier League - Arsenal v Liverpool

V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem

Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.

Reklama
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová

ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.

Reklama
Reklama
Reklama