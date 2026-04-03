Trumpovu nátlaku nepodléháme, tvrdí Kuba. Přesto věznice opustí přes 2000 lidí

Kuba propustí z tamních věznic 2010 vězňů v rámci rozsáhlé amnestie. Oznámila to kubánská vláda, podle které se jedná o humanitární a suverénní gesto u příležitosti oslav velikonočních svátků.
První vězni se začali dostávat na svobodu dnes odpoledne SELČ, uvedla agentura AFP. Podle médií krok souvisí s mimořádným tlakem, který na ostrovní režim v posledních měsících vyvíjejí Spojené státy.
Podle agentury AFP prvních zhruba 20 vězňů opustilo havanskou věznici La Lima dnes ráno místního času (odpoledne SELČ). Někteří propuštění měli radost z toho, že předčasně opustili věznici, a nazvali to požehnáním, konstatovali zpravodajové agentury AFP na místě.
Kubánská vláda, která se o sílícím tlaku ze strany USA nezmínila, uvedla, že "propustila" cizince i Kubánce, včetně žen, seniorů a mladých lidí. Nespecifikovala však, kdo byl údajně propuštěn ani za jakých podmínek, a nezmínila ani konkrétní trestné činy, které si odsouzení ve vězení odpykávali. Není proto jasné, zda jsou mezi omilostněnými také demonstranti odsouzení za údajný terorismus, pohrdání soudem či narušování veřejného pořádku.
Kubánská vláda neuznává existenci politických vězňů. Podle neziskové organizace Prisoners Defenders však bylo k letošnímu únoru na Kubě vězněno 1214 osob z politických důvodů.
V polovině března kubánská vláda oznámila, že propustí 51 vězňů jako gesto dobré vůle vůči Vatikánu. Ani tehdy však neuvedla jejich jména či důvody odsouzení.
Kubánské úřady podle čtvrtečního prohlášení zveřejněného ve státních médiích uvedly, že rozhodnutí o nynější amnestii "vychází z pečlivé analýzy povahy trestných činů spáchaných odsouzenými, jejich dobrého chování ve vězení, skutečnosti, že si již odpykali značnou část trestu, a jejich zdravotního stavu". Jde již o pátou amnestii od roku 2011, od té doby bylo propuštěno přes 11.000 vězňů, tvrdí úřady.
Kubánská vláda důsledně odmítá, že by přijímala jakákoli rozhodnutí pod tlakem Spojených států. Amnestii dvou tisícovek vězňů, jednu z největších za poslední roky, však očividně provází nejintenzivnější nátlaková kampaň, jakou Washington za poslední desetiletí proti ostrovnímu režimu vedl, včetně bezmála tři měsíce trvajícího ropného embarga, zdůrazňují agentury.
