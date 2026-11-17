Pokud by Írán zaútočil na Washington, zaplatil by za to vysokou cenu, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump podle stanice CNN po příletu do Manily poté, co se objevily zprávy o možném íránském útoku na vysoké americké představitele.
Trump se ve filipínské metropoli zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), v jehož rámci se uskuteční mimo jiné čtyřstranné jednání představitelů Austrálie, Indie, Japonska a Spojených států. Podepsána má být také obchodní dohoda mezi Washingtonem a Thajskem.
„Pokud k tomu dojde, zaplatí takovou cenu, jakou dosud žádná země nezaplatila,“ řekl Trump novinářům v Manile poté, co se v pondělí podle amerických představitelů objevily zprávy o tom, že by Írán mohl mít v plánu zaútočit na vysoce postavené činitele Trumpovy administrativy pomocí takzvané „špinavé bomby“ s jaderným materiálem či chemické zbraně. „Bereme to velmi vážně, protože jsou prostě šílení,“ prohlásil Trump.
Trump ze summitu ASEAN odletí do jihočínského Šen-čenu, kde se na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setká s prezidenty Číny a Ruska, Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Americký prezident podle agentury Reuters očekává, že při setkání se svým čínským protějškem otevřou otázku Tchaj-wanu, kde Čína zesílila tlak.
Šéf Bílého domu podle agentur v úterý v Manile také naznačil, že se s Putinem setká, „pokud to bude možné“. Dodal, že severokorejský vůdce Kim Čong-un by do Šen-čenu také rád přijel. „Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Trump. Peking však dříve uvedl, že nemá žádné informace o možném setkání amerického prezidenta s Kimem.
V Manile začal 49. summit ASEAN v neděli. Lídři jihovýchodní Asie projednávali zejména válku v arabském regionu a regionální spory. ASEAN tvoří Brunej, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Barma, Filipíny, Singapur, Thajsko, Východní Timor a Vietnam.
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