Trumpovo gesto: jaderné zbraně u více spojenců z NATO. Zájemci se už hlásí

Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou v NATO, napsal v úterý list Financial Times (FT). Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní záruky. Zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní už projevily Polsko a některé pobaltské země.
Krok by podle trojice zdrojů FT umožnil rozmístění amerických letounů dvojího určení ve více evropských zemích. Letouny dvojího určení mohou nést jak konvenční, tak jaderné zbraně, a mohou tedy provést jaderný útok.
Jednání jsou podle FT přísně důvěrná a nemusí vést k žádné změně dohod o sdílení jaderných zbraní. Uskutečňují se v době, kdy v Evropě panují velké obavy z kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, který z kontinentu stahuje americké jednotky a klíčové zbraňové systémy, připomíná list.
Program sdílení jaderných zbraní NATO se v současnosti týká Belgie, Itálie, Německa, Nizozemska, Turecka a Británie, kde mohou být rozmístěny americké letouny dvojího určení. Ty jsou pod americkou ochranou, přičemž jediné oprávnění k jejich nasazení má Washington.
O další takové základny mají podle zdrojů zájem země na východním křídle aliance včetně Polska a některých pobaltských států. Polští představitelé takové přání dali v minulosti najevo i veřejně.
Zájem některých spojenců o rozmístění letounů schopných nést jaderné zbraně podle FT urychlila ruská invaze na Ukrajinu a opakované výroky prezidenta Vladimira Putina o jaderných schopnostech Kremlu.
Mohlo by vás také zajímat:V opuštěné londýnské stanici metra Charing Cross nacvičuje NATO scénář ruského útoku na Pobaltí.
Kyjev pod palbou, polská letka v pohotovosti. Rusko masivně udeřilo, na místě jsou mrtví
Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.
Stárneme jinak, než jsme si mysleli. Nová studie odhalila neviditelný alarm lidského těla
Stárnutí možná není jen postupné a neřízené opotřebování organismu, ale přesně naprogramovaný biologický proces. Mezinárodní tým vědců v přelomové studii dokázal z aktivity genů poprvé sestavit univerzální hodiny stárnutí. Ty dokážou s neuvěřitelnou přesností varovat před selháváním těla roky předtím, než se objeví první příznaky vážných nemocí.
Londýnské metro postihne stávka. Výrazně omezí provoz v metropoli
Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na úterý a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně čtyřech z jedenácti linek metra v britské metropoli.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně jedenáct mrtvých
Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.