Trumpovo divadlo? Poradci prezidenta řeší přejmenování významného místa americké historie

Poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumají místa, která by mohla nést jméno šéfa Bílého domu. Podle středečních informací zpravodajského serveru MS NOW rozesílají seznam vládních objektů, jež by mohly být vhodnými kandidáty. Jedna z historických budov, která se v diskusích objevila, vyvolává údiv: Fordovo divadlo, kde v roce 1865 zavraždili amerického prezidenta Abrahama Lincolna.
Není jasné, jak vážně se o tomto divadle uvažuje ani jak by administrativa Trumpovo jméno s divadlem spojila. Bílý dům navíc tuto informaci popřel, napsalo MS NOW.
Jeden z představitelů Trumpovy vlády uvedl, že tento nápad přišel na přetřes, ale neví, jak to s ním vypadá. Možnost, že by Fordovo divadlo neslo Trumpovo jméno, ovšem v uplynulém týdnu vyvolala bouřlivou diskusi mezi lidmi, kteří jsou za tuto historickou památku zodpovědní.
Podobné diskuse podtrhují, jakou prioritou se v některých kruzích Trumpovy administrativy stalo uctění prezidenta, sdělil americký server. A to přesto, že trvání války s Íránem se blíží k osmému měsíci, ceny nafty dosáhly historického maxima, za šest týdnů se blíží volby do Kongresu a většina Američanů nesouhlasí s prezidentovým počínáním v úřadu.
Úředníci Bílého domu, poradci a spojenci navrhují pojmenování budov po Trumpovi, aby získali prezidentovu přízeň, sdělil bývalý úředník administrativy, jemuž byla zaručena anonymita, aby mohl hovořit o interních záležitostech.
Prezidentův názor podle tohoto úředníka zní: „Proč bych měl říkat ne? Všichni se mi snaží zalíbit.“ „Vědí, že lichotkami dosáhnou čehokoli," dodal úředník.
Další osoba obeznámená s širší iniciativou za přejmenování, která si vzhledem k citlivosti tématu přála zůstat v anonymitě, popsala, že úředníci hledají budovy a další místa, která by mohla nést prezidentovo jméno a zároveň představovala z právního hlediska snazší cestu než snaha o přejmenování Kennedyho centra.
Fordovo divadlo a Petersenův dům, kde později zemřel Lincoln, jsou ve vlastnictví Ministerstva vnitra a řídí je Správa národních parků jako národní historickou památku.
Podobizny, vítězný oblouk i promenáda
Od svého návratu do úřadu zanechal Trump ve Washingtonu výraznou stopu. Kromě Kennedyho centra jeho úředníci přejmenovali na jeho počest Americký institut míru; umístili jeho podobiznu na americké pasy, na 24karátovou zlatou minci v hodnotě jednoho dolaru a na roční permanentku do amerických národních parků.
Na těchto permanentkách byly tradičně vytištěné nádherné fotografie americké přírody, zvířat nebo krajiny. Poté, co ministerstvo vnitra USA, pod něž Správa národních parků spadá, rozhodlo, že na permanentkách pro rok 2026 bude vyobrazen oficiální prezidentský portrét Donalda Trumpa po boku George Washingtona, zvedla se velká vlna odporu.
Mezi milovníky přírody vyvolal tento krok nevoli. Na sociálních sítích okamžitě vzniklo hnutí, jehož stoupenci začali Trumpovu tvář na svých kartách přelepovat speciálními samolepkami s motivy zvířat, a někteří umělci začali tyto přesně tvarované nálepky hromadně prodávat.
Krom výše zmíněných „trumpovských“ úprav úředníci vyvěsili velké transparenty s prezidentovou podobiznou před budovami ministerstev spravedlnosti, práce a zemědělství a pokročili v plánech na výstavbu 76 metrů vysokého „vítězného oblouku“ poblíž Národního hřbitova v Arlingtonu.
Také projednávali otevření promenády u Lincolnova památníku, zbourali východní křídlo Bílého domu, aby uvolnili místo pro nový taneční sál postavený podle Trumpových požadavků, a zpevnili Růžovou zahradu Bílého domu, aby vznikla terasa ve stylu Mar-a-Lago, napsal MS NOW.
„Není to pravda,“ brání se Bílý dům
Fordovo divadlo je ale trochu jiný případ. Coby místo, kde se odehrála jedna z největších tragédií a zlomových okamžiků americké historie, je zároveň fungujícím divadlem, muzeem i živou památkou na Abrahama Lincolna.
Jeho název byl ustanoven federálním zákonem podepsaným bývalým prezidentem Richardem Nixonem, což znamená, že formální přejmenování by téměř jistě vyžadovalo zákon schválený Kongresem.
Toto omezení však nezabránilo administrativě pojmenovat po Trumpovi Institut míru ani Kennedyho centrum. V obou případech došlo k okamžitému soudnímu sporu.
V reakci na žádost o komentář Bílý dům popřel zprávu MS NOW. „Tento článek je zcela nepravdivý,“ prohlásil mluvčí Bílého domu Davis Ingle. Mluvčí ministerstva vnitra doplnil v e-mailu: „Není to pravda.“
S MS NOW, které o snaze informovalo, nemá Trump dobré vztahy. Minulý týden zrušil právě tomuto médiu a rovněž CNN a Politicu akreditace do Bílého domu.
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