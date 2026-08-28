Trumpovi zůstává cejch odsouzeného prezidenta. V kauze pornoherečky opět neuspěl

Federální soud ve Spojených státech v pátek opět odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečky. Informovala o tom agentura AP.
Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snaží přenést od státního soudu k federálnímu a dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity.
Federální soudce Alvin Hellerstein v pátečním rozhodnutí konstatoval, že prezident neposkytl žádné nové a ani právně dostatečné argumenty. Hellerstein již potřetí Trumpovi zabránil v přenesení kauzy k federálnímu soudu.
Trump zároveň napadl odsuzující verdikt v odvolacím řízení u státního soudu. Toto řízení ještě neskončilo.
Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost. Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.
Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem. Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.
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