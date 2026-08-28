Přeskočit na obsah
Benative
29. 8. Evelína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trumpovi zůstává cejch odsouzeného prezidenta. V kauze pornoherečky opět neuspěl

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Federální soud ve Spojených státech v pátek opět odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečky. Informovala o tom agentura AP.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: CTK – Julia Demaree Nikhinson
Reklama

Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snaží přenést od státního soudu k federálnímu a dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity.

Federální soudce Alvin Hellerstein v pátečním rozhodnutí konstatoval, že prezident neposkytl žádné nové a ani právně dostatečné argumenty. Hellerstein již potřetí Trumpovi zabránil v přenesení kauzy k federálnímu soudu.

Související

Trump zároveň napadl odsuzující verdikt v odvolacím řízení u státního soudu. Toto řízení ještě neskončilo.

Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost. Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.

Reklama
Reklama

Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem. Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.

Mohlo by vás zajímat: „Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska

Konec války na Ukrajině? - Bezpečnostní analytik Michal Smetana o jednom z možných důvodů cesty šéfa CIA do Ruska. | Video: Tým Spotlight
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama