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Trumpovi vadí název umělá inteligence. Chce ho zakázat a prosadit super inteligenci

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že zakáže v dokumentech používat slovní spojení umělá inteligence (AI), neboť trvá na svém označení super inteligence, které pokládá za mnohem přesnější. Šéf Bílého domu o záměru vymáhat změnu ustáleného názvu napsal na své sociální síti Truth Social.

US President Trump visits Fort Myers, FL, to attend a rally
Americký prezident má zálibu v přejmenovávání ustálených názvů. V minulosti nařídil přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv či Ontarijské jezero na Americké jezero. Foto: REUTERS – Umit Bektas
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"Kdy už The Wall Street Journal umělou inteligenci (AI), což je velmi špatný a nepřesný název, začne nazývat SI (super inteligencí), což je název, který používají prakticky všichni ostatní nebo brzy budou," uvedl Trump. Zároveň upozornil, že brzy pojem umělá inteligence či zkratku AI "oficiálně zakáže" ve všech relevantních dokumentech.

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Americký prezident má zálibu v přejmenovávání ustálených názvů. V minulosti nařídil přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv či Ontarijské jezero na Americké jezero.

Naznačil také, že by chtěl Hormuzský průliv pojmenovat po sobě. Začátkem října pak prohlásil, že Bílý dům považuje za nepřítele každého, kdo používá termín umělá inteligence místo super inteligence.

Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že tento vývoj, který popisuje jako závod s Činou, nelze brzdit.

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Pojem super inteligence se dříve používal pro doposud nevyvinutou pokročilou fázi umělé inteligence, která by předčila lidi ve všech kognitivních úkolech.

Trump tento měsíc také ohlásil zřízení Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. SIF má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět, uvedl Trump.

Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.

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