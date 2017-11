Trumpovi republikáni prohráli. Ve Virginii a New Jersey zvítězili ve volbách demokraté

před 28 minutami

Demokratická strana zvítězila ve volbách guvernérů ve státech New Jersey a Virginie, starostou New Yorku stále bude demokrat Bill de Blasio. V New Jersey nahradí neoblíbeného republikána Chrise Christieho blízkého prezidentu Donaldu Trumpovi v úřadě demokrat Phil Murphy.

New York - Demokratický starosta New Yorku Bill de Blasio v úterních volbách obhájil svůj mandát. Podle agentury AP s převahou porazil republikánskou vyzyvatelku Nicole Malliotakisovou. Úspěchem kandidátů Demokratické strany skončily podle médií i volby guvernérů ve státech New Jersey a Virginie. Favorizovaný levicový politik naplnil předpovědi průzkumů a uspěl v souboji s republikánskou poslankyní místního parlamentu i několika dalšími protikandidáty. V tradičně demokratickém městě jej AP a některé americké televize označily za vítěze již půl hodiny po uzavření volebních místností. V New Jersey nahradí neoblíbeného republikána Chrise Christieho blízkého prezidentu Donaldu Trumpovi v úřadě demokrat Phil Murphy. Ostrý předvolební souboj ve státě Virginie dovedl k vítězství zástupce dosavadního guvernéra Ralph Northam. Informovaly o tom americké televize na základě prvních povolebních odhadů. Souboj o Christieho křeslo v New Jersey byl poměrně jednoznačný, neboť Murphy úspěšně spojoval svou protikandidátku Kim Guadagnovou s érou rekordně nepopulárního guvernéra, jemuž dělala zástupkyni. Christie, který v loňské prezidentské kampani po svém neúspěchu v republikánských primárkách mohutně podporoval Donalda Trumpa, ztratil sympatie voličů v souvislosti s několika aférami včetně údajně cíleně nařízeného vytváření dopravních zácp na místním mostě. Ve Virginii byl souboj výrazně vyrovnanější, neboť republikán Ed Gillespie přišel v posledních týdnech s velmi agresivní kampaní, která byla po Trumpově vzoru zaměřená na imigraci a bezpečnost. Podle odhadů i přesto o několik procent zvítězil demokrat.

