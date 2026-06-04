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Trumpovi radil, pak ho kritizoval. Exporadce přestal kličkovat, u soudu se přizná

ČTK

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton se plánuje přiznat k obvinění z nezákonného nakládání s tajnými dokumenty.

Poradce John Bolton (vpravo) se dívá na amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Poradce John Bolton (vpravo) se dívá na amerického prezidenta Donalda Trumpa.Foto: Reuters
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S ministerstvem spravedlnosti uzavřel dohodu o přiznání viny s cílem vyhnout se trestu vězení. Píše o tom agentura AP s odvoláním na informovaný zdroj. Bolton, který působil v Trumpově první administrativě a následně se stal jedním z jeho prominentních kritiků, loni v říjnu vinu u soudu odmítl a obžalobu proti sobě označil za zneužití moci.

Boltonovi bude podle dohody s ministerstvem spravedlnosti uložena pokuta ve výši 2,25 milionu dolarů (46,8 milionu Kč), uvedl zdroj AP. Před federální soud v Marylandu bude opětovně předveden 26. června, což podle agentury obvykle značí dohodu o přiznání viny.

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Loni v říjnu federální prokurátoři obvinili Boltona z uchovávání a šíření utajovaných informací, včetně deníkových záznamů ze svého působení ve vládě. Ty sdílel se svou rodinou, zatímco o svém funkčním období psal knihu.

Informace, které byly klasifikovány jako přísně tajné, se podle prokurátorů dozvěděl na setkáních s vládními představiteli, na brífincích od zpravodajských služeb či při jednání se zahraničními lídry.

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Už během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády prezidenta Joea Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.

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Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil 17 měsíců. S prezidentem se neshodoval v otázkách Íránu, Afghánistánu nebo Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.

Trump po loňském návratu do Bílého domu naléhal na svou tehdejší ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby vznesla obvinění proti jeho údajným protivníkům. To zahrnovalo i tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby obvinilo bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho a generální prokurátorku státu New York Letitii Jamesovou.

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