Trumpovi příznivci znovu vyrážejí na Kapitol. Policie má nejvyšší pohotovost

Stovky policistů budou v sobotu ve službě v okolí amerického Kapitolu. Dohlížet budou na shromáždění příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Mělo by jít o podobné lidi, jako kteří letos 6. ledna násilně obsadili toto sídlo amerického Kongresu ve snaze zvrátit volební porážku svého republikánského favorita.

Tentokrát je Kapitol připraven lépe, uvádí agentura Reuters. Kolem dokola je obehnaný černým dvouapůlmetrovým plotem, v pohotovosti zůstává sto členů Národní gardy, a bezpečnostní personál provádí dodatečné kontroly cestujících, kteří přilétají do Washingtonu, aby zabránili potenciálnímu násilí.

Shromáždění nese název „Spravedlnost za J6“, a jeho účastníci žádají spravedlivý soudní proces pro lidi obžalované kvůli výtržnostem u Kapitolu 6. ledna (anglicky January 6, proto J6). Organizátoři uvedli, že očekávají poklidný průběh, ale policejní prezident USA J. Thomas Manger v pátek novinářům řekl, že „zaznamenali i nějaké hrozby násilí“ mezi příznivci a odpůrci Trumpa.

Trumpovi radikálové

Z účasti na násilí ze 6. ledna, které následovalo po projevu poraženého prezidentského kandidáta bylo obviněno více než 600 lidí. Trump tehdy zopakoval svá lživá tvrzení, že jeho prohra ve volbách, ze kterých vyšel vítězně stávající prezident Joe Biden, byla důsledkem rozsáhlých podvodů. Tato tvrzení byla popřena rozsudky několika soudů, státními volebními úředníky a dokonce i samotnými členy Trumpovy administrativy.

Výtržníci toho dne bojovali s policií, bili je klacky a kovovými zátarasy, prorazili si cestu okny do budovy Kapitolu a proběhli chodbami směrem k zákonodárcům. Někteří byli vybaveni zbraněmi, jiní nesli pouta či dokonce oprátky. Videa z bezpečnostních kamer a pozdější rekonstrukce událostí ukázaly, že zákonodárci se stáhli do bezpečí jen pár okamžiků před tím, než do jejich jednacího sálu vtrhnul dav. V ohrožení byl zejména viceprezident Mike Pence, jenž v tu chvíli formálně schvaloval výsledky voleb, což republikánští radikálové brali jako zradu.

Ten den zemřeli čtyři lidé - jedna žena, která se jako první dostala ke dveřím zasedacího sálu, byla zastřelena, tři další lidé zemřeli v důsledku jiných zranění. Policista z Kapitolu, který byl napaden demonstranty, zemřel den po událostech, a čtyři strážníci, kteří se na obraně rovněž podíleli, později spáchali sebevraždu.

Téměř 50 lidí se k obviněním souvisejícím s násilím dosud přiznalo, devět připustili, že spáchali zločin. Drtivá většina obžalovaných byla mezitím propuštěna a čekají na soud, dalších asi 75 z nich je podle soudních dokumentů stále ve vazbě.

Mezi obviněnými jsou členové pravicových skupin Proud Boys, Oath Keepers a Three Percenters. Jedná se o radikální ozbrojené milice, jejichž násilné chování nicméně odsuzuje jen hrstka umírněných republikánů. Mezi kritiky patří i Adman Kinzinger, člen Sněmovny reprezentantů. „Je ironií, že shromáždění volá po spravedlnosti za události z 6. ledna. Myslím si, že spravedlností by tehdy bývalo bylo obžalování a odvolání Donalda Trumpa,“ řekl. On sám byl jedním z nemnoha republikánů, kteří hlasovali pro obvinění Trumpa z podněcování násilí. K tomu nakonec nedošlo, a bývalý americký prezident odsloužil plnou délku svého mandátu.

Naopak organizátor nynějšího shromáždění Matt Braynard, analytik republikánské strany, je velkým Trumpovým podporovatelem i zastáncem jeho tvrzení, že mu byly volby ukradeny. Ten prohlašuje, že "spravedlnost za 6. ledna" znamená, že lidé, kteří jsou kvůli výtržnostem stále ve vazbě budou propuštěni. Věří také, že drtivá většina obžalovaných by měla být osvobozena.