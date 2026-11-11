Trumpovi emisaři jedou znovu za Putinem. Evropané byli terčem posměchu

Třístranná jednání byla podle Kushnera velice produktivní, současně jsou však složitá a nejtěžší bude otázka územních sporů. Mezi oběma stranami navíc podle něj nepanuje důvěra.
Po dvoudenním jednání Rusů, Ukrajinců a Američanů v Abú Dhabí je jasné, že válka zatím nekončí. Jistou naději ale přinesla slova ukrajinského vyjednavače Arachamiji, podle něhož rozhovory přinesly dobrý impuls k nalezení řešení do konce roku, i prohlášení šéfa ruské delegace Medinského. Zvláštní Trumpovi vyslanci Witkoff a Kushner teď odcestují do Moskvy. Evropanům se Rusové vysmáli.
Třístranná jednání, jež skončila ve středu, byla podle Jareda Kushnera velice produktivní, současně jsou však složitá a nejtěžší bude otázka územních sporů. Mezi oběma stranami navíc podle něj nepanuje důvěra.
„Vidíme všechny složky potřebné k dosažení dohody a snažíme se najít způsob, jak vše spojit do jednoho celku,“ oznámil na tiskové konferenci Trumpův zeť.
Pozitivně hovořil také člen ukrajinské delegace a poslanec Davyd Arachamija. „Máme dobrý impuls k nalezení řešení do Nového roku,“ uvedl na tiskové konferenci. Ocenil přitom Američany, kteří debatu navzdory ruskému postoji „strukturovali s ohledem na poválečný obraz obou zemí“.
To podle jeho názoru otevřelo dialog a rozhovory tak byly produktivnější. „Dosáhli jsme skutečně významného pokroku,“ prohlásil Arachamija.
Pozitivní hlasy zaznívají také z Ruska. „Myslím, že ano,“ odpověděl ruský šéfvyjednavač Vladimir Medinskij na otázku novináře televize Vesti, zda jsou nyní Ukrajinci a Rusové blíže míru.
„Hodně záleží na Ukrajině, postoji Spojených států a na tom, zda se Evropa vzpamatuje. V každém případě veškerých cílů, které si Rusko stanoví, dosáhneme,“ zdůraznil Medinskij.
Největší výměna zajatců
Jedním z pozitivních výsledků jednání podle Kushnera je, že se Rusové a Ukrajinci shodli na největší vzájemné výměně válečných zajatců. O konkrétním počtu propuštěných se má rozhodnout ve čtvrtek, kdy se spolu Kushner s dalším Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem chystají do Moskvy na setkání s Vladimirem Putinem.
Tam chtějí probrat to, o čem se ve středu diskutovalo, a pokusit se „dosáhnout většího pokroku v některých otázkách“, protože tam vidí určité možnosti a příležitosti, dodal Kushner.
Za ruskou stranu o schůzce s Američany mluvil – i když na rozdíl od Kushnera poměrně nejasně – také Putinův asistent Jurij Ušakov, který byl v Abú Dhabí též. „Nevylučuji možnost, že do Moskvy přijedou,“ prohlásil podle agentury TASS s tím, že setkání by se mohlo odehrát ve čtvrtek nebo v pátek.
Jednání v Abú Dhabí byla první třístrannou schůzkou od února. Američané se ovšem hned několikrát během roku setkali s ukrajinským i ruským prezidentem.
Podle Kushnera byla produktivní i jednání se zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské unie. Ti se však třístranných jednání přímo neúčastnili, jednali pouze s USA a s Ukrajinou. „Evropa by měla být u jednacího stolu,“ řekl Kushner.
Rusové se vysmáli Evropanům
Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij na středeční tiskové konferenci řekl, že se k možnosti zapojení evropských zemí do budoucích jednání staví velmi zdrženlivě. Podle něj není jasné, o čem by Rusko a Evropská unie měly jednat, když z evropské strany nepřicházejí žádné návrhy.
„Účastníci třístranných jednání v Abú Dhabí si vyměnili názory a v některých otázkách dosáhli vzájemného porozumění, zatímco v jiných ne,“ dodal na Ukrajině narozený Medinskij.
Debata prý bude pokračovat, ústředním tématem rozhovorů podle Medinského byla „bezpečnostní architektura“ v Evropě. Konkrétní detaily procesu vyjednávání „se nikdy nediskutují“, dodal. Nicméně alespoň potvrdil, že se „v zásadě dohodli“ na nové rozsáhlé výměně zajatců.
Zároveň si kopnul do evropských zástupců, když si neodpustil další poznámku na jejich adresu. „Nedostali jsme od evropských zemí ani jednu mírovou iniciativu, ani jediný konkrétní mírový návrh. Není tedy jasné, o čem bychom měli diskutovat. Pokud sem přijeli jako turisté, mohou si popovídat v hotelovém baru,“ ironicky komentoval skutečnost, že neseděli u jednacího stolu.
Medinskij dodal, že až Evropané předloží konkrétní návrhy, Moskva je zváží. Zároveň jim doporučil, aby se od amerických vyjednávačů učili zdravému rozumu, realismu a snaze dosáhnout míru.
Kremelský poradce tím navázal na úterní výroky šéfa ruské diplomacie, který evropské zástupce zesměšnil také. „Pokud jde o účast Evropanů, kteří přiletěli do Abú Dhabí, můžou klidně zůstat sedět v hotelu,“ prohlásil Sergej Lavrov. Jejich přítomnost pak ironicky vysvětloval snahou „nakazit se naším živým duchem a orientací na trvalý mír“.
Na dotaz novinářů, proč Rusko evropské představitele nepustilo k jednacímu stolu, odpověděl: „Navrhujete snad, abychom sestřelovali letadla?“
Moskva dlouhodobě odmítá evropský návrh na příměří s argumentem, že by pouze poskytlo Ukrajině čas na doplnění sil a obnovu vojenských kapacit.