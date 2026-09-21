Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici

Rozhořčení a protesty proti tvrdým postupům protiimigračního úřadu ICE vyvolal v texaském Austinu incident, při němž jeden z agentů postřelil kurýra, který právě doručoval zásilku. Osmadvacetiletý muž původem z Venezuely utrpěl vážná zranění, z nemocnice jej ale agenti transportovali do vazby, odkud má být vyhoštěn. Na případ v pondělí upozornil deník The Guardian.
Podle deníku The Guardian se Wilber Rafael Garcés Pérez do Spojených států přistěhoval z Venezuely před dvěma lety. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že do země přišel nelegálně a úřad má pravomocné rozhodnutí o jeho vyhoštění.
Pérezova právnička Kate Lincoln-Goldfinchová naopak uvedla, že muž měl dříve platné pracovní povolení a podle informací, které má k dispozici, do USA vstoupil legálně.
Svědci události popsali, že slyšeli na ulici výstřely a následně spatřili zraněného muže, který se držel za hruď. Majitel nedaleké zmrzlinárny, který byl svědkem incidentu, se ke kurýrovi vydal, aby se jej zeptal, zda je v pořádku. Podle jeho slov viděl, jak si Garcés Pérez svírá hruď a vypadá vyčerpaně a rozrušeně.
„Nikdy jsem nic takového neviděla. Díkybohu, že jsem americká občanka, jinak bych žila v této úzkosti, v noční můře,“ uvedla jedna ze svědkyň pro Guardian.
Z nemocnice ho agenti odvezli
Manželka Garcése Péreze spolu s jeho právničkou následně chtěly muže navštívit v nemocnici v centru Austinu, kam se domnívaly, že byl po střelbě převezen. Personál jim však návštěvu zamítl.
Později nemocnice rodinu kontaktovala s tím, že agenti ICE Garcése Péreze kolem 16:30 místního času z nemocnice odvezli a převezli jej do vazby. V neděli večer jeho rodina uvedla, že nemá o muži žádné bližší zprávy a neví, kam byl převezen.
„Obávám se, že není v dobrém stavu. Obávám se, že nedostává lékařskou péči, a obávám se, že se ho pokusí deportovat, aby se toho zbavili,“ uvedla jeho žena.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že případ policisty zapojeného do střelby vyšetřuje s pomocí FBI.
Starosta Austinu Kirk Watson nicméně požaduje, aby se do vyšetřování zapojila také tamní policie. Podle Watsona by mohla nabídnout nezávislý pohled na případ. Aby střelbu vyšetřovala pouze ICE, považuje za nevhodné.
„Obyvatelé Austinu mají právo na to, cítit se ve svém městě bezpečně,“ uvedl Watson a dodal, že řádné vyšetření incidentu by posílilo důvěryhodnost úřadu.
Kongresman varuje před deportací
Demokratický kongresman Greg Casar, který zastupuje část Austinu, se k události vyjádřil na platformě X. Podle něj by Garcés Pérez měl zůstat v USA a dostat odpovídající lékařskou péči.
„Federální vláda nemůže někoho postřelit a pak se ho snažit nechat zmizet, aby se vyhnula vyšetřování. Wilber Rafael Garcés Pérez teď potřebuje lékaře, ne vyhoštění,“ napsal. „Pokud ho ICE deportuje, zmizí klíčový svědek jejich střelby,“ naznačil Casar.
Událost ve městě vyvolala protesty místních obyvatel, kteří při demonstraci skandovali hesla jako „ICE-Nazi“ nebo „Nikdo není v bezpečí“.
Podle analýzy CNN bylo během druhé administrativy prezidenta Donalda Trumpa do neděle postřeleno nejméně 20 lidí, z nichž osm zemřelo.
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