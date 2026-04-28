Zahraničí

Trumpova vláda zesiluje úsilí deportovat přistěhovalecké děti bez doprovodu

ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posouvá termíny imigračních řízení s přistěhovaleckými dětmi bez doprovodu o týdny až měsíce dopředu s cílem urychlit proces jejich deportace, píše web stanice CNN s odvoláním na americké představitele a právníky.

Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Děti ve věku už od čtyř let jsou nuceny opakovaně podávat u imigračních soudů informace o svých případech, někdy i bez právní pomoci. Jsou tak vystavovány velkému tlaku a některé se při slyšeních pomočují, uvedla Emily Normanová z organizace Kids in Need of Defense.

Jedná se o nejnovější z vládních opatření, jejichž cílem je zaměřit protiimigrační kampaň na děti, které do Spojených států přišly bez doprovodu nebo skončily v péči úřadů poté, co jejich rodiče či jiné opatrovníky zadrželi agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Právníci a obhájci práv dětí se bojí, že urychlení procesu může vyústit v jejich deportaci do podmínek, ze kterých uprchly. Ztěžuje totiž možnost zajistit dětem právní pomoc v už tak komplikovaném procesu.

Pětileté dítě, které do USA přišlo bez doprovodu, se mělo dostavit na imigrační slyšení do jednoho až dvou týdnů od příjezdu. V Texasu byl 300 dětem žijícím v azylovém domě náhle udělen dřívější termín slyšení, někdy s minimálním předstihem. Jedno slyšení naplánované na rok 2027 bylo podle Normanové náhle přesunuto na termín vzdálený necelý týden.

„Všechny jsou do nějaké míry zmatené, vyděšené a frustrované,“ uvedl o přistěhovaleckých dětech Scott Bassett, právník dětského programu organizace Amica Center for Immigrant Rights.

Mnohým z hrozí nich velké riziko, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi a vykořisťování. Některé přes hranici s Mexikem převedly drogové kartely, sdělil CNN mluvčí ministerstva zdravotnictví Andrew Nixon. „Urychlování případů pomáhá narušovat tyto sítě a zajišťuje, že děti jsou co nejrychleji vráceny do bezpečného prostředí,“ tvrdí Nixon.

V opatrovnictví ministerstva zdravotnictví bylo v březnu více než 2000 dětí, uvádí CNN. Úřad financuje zařízení a programy péče o děti bez doprovodu ve 24 amerických státech.

Představitelé Trumpovy administrativy často hovoří o dětech bez doprovodu, které vstoupily do země za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena. Tisíce jsou prý pohřešovány a je třeba je dohledat. Představitelé Bidenovy administrativy odmítají tvrzení, že v systému zmizel velký počet dětí.

Za pokus o zapálení brněnské synagogy dostal mladík sedm let vězení

Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu.

Povinné čipování koček i větší ochrana mazlíčků. EU schválila nová pravidla

Evropský parlament ve Štrasburku schválil nová pravidla, jejichž cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy, zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích.

