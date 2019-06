Trumpova vláda uvažuje, že Venezuelanům udělí ochranný status

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že tisícům Venezuelanů, kteří do USA uprchli před krizí ve své zemi, udělí takzvaný dočasný ochranný status (TPS). Informují o tom agentury.

Podle Trumpa situace ve Venezuele je strašná věc a "vře to tam už dlouho". Venezuela, země dříve bohatá díky ropě, se v posledních letech potýká se nedostatkem potravin, léků a dalšího základního zboží. K těžké hospodářské krizi přispívá i setrvalý pokles příjmů z ropy, na nějž se snaží tlačit Spojené státy ve snaze odstavit autoritářského prezidenta Nicoláse Madura od vlády.

Spojené státy dočasný ochranný status udělují lidem ze zemí zasažených přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Umožňuje jim ve Spojených státech zůstat do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší. Trumpova vláda tento ochranný program pro občany některých zemí ukončila, ale na otázku, jak to bude s jeho rozšířením na Venezuelany, odpověděl šéf Bílého domu, že "to velmi vážně zkoumáme". Trump je přitom znám svými tvrdými protiimigračními postoji.