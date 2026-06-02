Trumpova vláda ruší plán sporného fondu na ochranu prezidentových spojenců

Vláda Spojených států ruší plány na sporný fond ve výši 1,8 miliardy dolarů (37,6 miliardykorun) na ochranu spojenců amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni. V úterý to oznámil úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche.
Trumpův návrh na vytvoření fondu, z něhož by mohli například získat peníze prezidentovi příznivci odsouzení za útok na Kapitol z 6. ledna 2021, vyvolal v Kongresu odpor napříč politickým spektrem.
„S fondem nebudeme pokračovat. Tečka,“ řekl Blaneche ve výboru Sněmovny reprezentantů. Vláda republikána Trumpa dosud vznik fondu obhajovala jako přiměřené opatření proti tomu, co označovala za přeměnění ministerstva spravedlnosti za někdejšího demokratického prezidenta Joea Bidena ve zbraň namířenou proti Trumpovým spojencům. Reuters poznamenal, že Bidenova administrativa takové obvinění důrazně odmítla.
Fond, z něhož by byli Trumpovi spojenci odškodňování z peněz daňových poplatníků, vzešel z mimosoudního urovnání mezi Trumpovým ministerstvem spravedlnosti a daňovým úřadem IRS. Trump souhlasil, že stáhne svou žalobu o deset miliard dolarů (209 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání během svého prvního funkčního období. V rámci dohody ministerstvo spravedlnosti zřídilo fond na odškodnění obětí údajného politického zneužití justice. Trumpova administrativa by z něj čerpala finance prakticky bez jakéhokoli dohledu.
Zákonodárci plán ostře kritizovali, negativní reakce vyvolal i u některých republikánů loajálních vůči Trumpovi. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson podle zdrojů webu Axios plánoval o záležitosti s prezidentem mluvit v Bílém domě.
Fond vedl i k soudním sporům, kdy soud ve Virginii zablokoval čerpání financí z fondu, zatímco soud na Floridě oznámil, že zahájí jeho prošetření.
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