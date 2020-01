Soud: Trumpova vláda může přistěhovalcům omezit vydávání zelených karet

Lhůta pro vyjednání dohody o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií po brexitu je extrémně krátká. V projevu na univerzitě v severoirské metropoli Belfastu to řekl hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier. Británie opustí EU v pátek. Dohodu o budoucích vztazích by měli Londýn a Brusel vyjednat v následujícím přechodném období, které ovšem bude trvat jen do konce letošního roku.