Magnáti jí platí drahé cesty, na kartě má obří dluh. S velvyslankyní dochází trpělivost už i Trumpovi

Americká velvyslankyně Kimberly Guilfoyleová čelí čím dál silnější kritice za své výroky, nakládání s penězi i nejasné financování svých luxusních cest po Evropě. Americké ministerstvo zahraničí zvažuje, že by velvyslankyni, která patřila mezi významné stoupence prezidenta Donalda Trumpa, z diplomatického postu odvolalo. Že úvahy o jejím odvolání existují, v úterý potvrdil podle Reuters Trump.
Advokáti velvyslankyně v úterý v prohlášení uvedli, že Guilfoyleová zastává post poctivě a čestně.
Americká média uvádí, že trpělivost s Guilfoyleovou dochází i samotnému Trumpovi. Guilfoyleová v minulosti byla partnerkou Trumpova syna Donalda mladšího a patří mezi známé aktivistky hnutí Trumpových sympatizantů MAGA.
„Věnujeme se tomu. Nemáme z toho radost,“ řekl Trump novinářům. Termín, kdy by mohlo být o osudu Guilfoyleové jasno, ale nezmínil.
V posledních týdnech se však v tisku na americkou velvyslankyni v Aténách vrší kritika, kterou však Guilfoyleová a její advokáti odmítají. Deník The Wall Street Journal uvedl, že americká velvyslankyně při neformálním jednání s jedním řeckým ministrem řekla, že Spojené státy mohou změnit politické poměry v evropských zemích včetně Řecka.
The Wall Street Journal také informoval o tom, že velvyslankyně chtěla po jednom z majetných Trumpových podporovatelů Ericovi Detersovi, aby za ni zaplatil dluh na platební kartě ve výši 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun).
Podle médií Guilfoyleová udržuje nadstandardní vztahy s velkými řeckými podnikateli a chlubí se tím, že jim může otevřít cestu k obchodům. Podle The Wall Street Journal americká velvyslankyně v soukromých rozhovorech mimo jiné tvrdila, že jí řečtí magnáti platí nákladné cesty. Média poukazují i na špatné personální vztahy, které panují na americkém velvyslanectví v Aténách.
„Velvyslankyně Guilfoyleová zastává a bude zastávat úřad poctivě, čestně a znamenitě,“ uvedli advokáti diplomatky v reakci, o které v úterý informují média. Podle advokátů Deters dluží Guilfoyleové peníze za odvedené služby a velvyslankyně se řídí pravidly pro přijímání darů amerického ministerstva zahraničí.
Velvyslankyni původně hájil ministr zahraničí Marco Rubio, který byl na návštěvě v Aténách minulý týden. O zprávách o velvyslankyni řekl, že nejsou „slovo boží“. Podle zdrojů agentury AP se však Rubiův postoj mění s tím, jak se o chování velvyslankyně objevuje v médiích více zpráv.
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