"Ženy a sex byly náš fetiš." Trumpova soudce ohrožuje obvinění z 80. let

Brett Kavanaugh, kterého Donald Trump nominoval do Nejvyššího soudu USA, se před třiceti šesti lety během studentského večírku pokusit znásilnit patnáctiletou dívku. Z tehdejšího pohledu jde o "nedorozumění v komunikaci".

Washington - Mělo se to stát v roce 1982 na středoškolském večírku. Tehdy sedmnáctiletý student soukromé chlapecké střední školy z bohatého předměstí amerického Washingtonu Brett Kavanaugh se prý v opilosti sotva držel na nohou.

"Myslela jsem, že mě může nechtěně zabít," líčí Christine Blasey Fordová, co se pak mělo odehrát. Bylo jí patnáct a Brett Kavanaugh se ji prý ještě za přítomnosti jednoho spolužáka pokusil znásilnit.

Měl ji povalit na postel, zalehnout, ucpat jí rukou ústa a začít svlékat. Když se na ně svalil jeho opilý spolužák, spadli všichni z postele a dívka utekla z místnosti.

Dnes je třiapadesátiletý Brett Kavanaugh soudcem federálního odvolacího soudu ve Washingtonu a prezident Donald Trump ho nominoval na uvolněné místo ve vrcholné soudní instanci země, do Nejvyššího soudu USA.

Christině Blasey Fordové je jednapadesát let, je profesorkou psychologie a statistiky na Stanfordově univerzite v Kalifornii. A její obvinění Trumpova kandidáta, které v neděli zveřejnil list Washington Post, rozhoupalo americkou scénu silou politické tsunami.

Sám Kavanaugh obvinění "jednoznačně a rezolutně" odmítl. Jeho potvrzení do funkce se však už zkomplikovalo. Původně o něm měl legislativní výbor amerického Senátu hlasovat tento čtvrtek, ale zasedání výboru bylo odloženo na pondělí.

Kavanaugh by na něm měl dostat příležitost, aby se obhájil. Podle právničky, která zastupuje Fordovou, její klientka může příští týden ke kauze vypovídat, "pokud budou zaručeny férové podmínky a její bezpečnost". Požaduje, aby celou věc vyšetřila FBI.

"Požadovat vyšetřování FBI kvůli třicet šest let starému obvinění není o hledání pravdy, ale o zdržení celého procesu (Kavanaughovy nominace) až po volbách do Kongresu," vyjádřil republikánský senátor Lindsey Graham postoj jeho strany i prezidenta Trumpa, že ze strany opozičních demokratů je to jen špinavá politická hra.

"Republikáni v Senátu a Bílý dům by měli přestat odmítat vyšetřování FBI a dovolit, aby fakta vyšla najevo," prohlašuje zase z druhé strany za demokraty jejich předseda v Senátu Chuck Schumer.

Podle demokratů jde o princip. Vzhledem k tomu, na jak exponovanou a důležitou pozici Kavanaugh kandiduje, musí být podle nich jeho bezúhonnost nezpochybnitelná a bez šrámů, byť by šlo o jediný incident z mládí.

Ženy a sex byly náš fetiš

Politicky je ve hře opravdu hodně. Donald Trump a jeho republikáni už měli prakticky jisté, že Kavanaugh bude potvrzen a v devítičlenném Nejvyšším soudu na desetiletí dopředu zabetonuje konzervativní většinu.

Byl by to jeden z největších úspěchů celého Trumpova prezidentství, ať už v úřadě bude jedno, nebo dvě období. To by teď mělo být ohroženo kvůli třicet šest let starému studentskému hříchu, jehož věrohodnost je postavena jen na svědectví údajné oběti?

V pozadí celé politické kanonády vystupuje i obraz toho, jak moc se od začátku 80. let, kdy se měl incident odehrát, změnila Amerika, tamní prostředí, společenské normy a pravidla.

"Pití bylo součástí života na škole, od prvního dne až k absolutoriu," vzpomíná Bill Barbot, který v 80. letech chodil na stejnou střední školu jako Kavanaugh, tedy na soukromou chlapeckou jezuitskou kolej.

A podle jiného tehdejšího absolventa Terrance MacMullana se k alkoholovému opojení automaticky vázaly ženy a jejich dobývání, kdy "ne" nebylo bráno jako odmítnutí.

"Ženy a sex byly náš fetiš, hrálo to mystickou roli, jako nějaký totem. A představa byla, že když se pije, tak jsou dostupné. To byla jedna z těch hloupých představ o ženách, které jsem měl, když jsem byl na škole," popsal MacMullan pro list Washington Post studentské prostředí na bohatém předměstí Washingtonu 80. let.

Deník oslovil více než deset pamětníků. Výsledkem je obraz divokých večírků, které se konaly "prakticky každý víkend a někdy i ve všední dny". Alkohol tekl proudem a ani o drogy nebyla nouze.

Znásilnění, nebo nedorozumění?

"Spousta piva, občas se někdo popral," vzpomíná Bettina Lanyiová na večírky, kde pak prý děvčata musela počítat s tím, že si "někdo sáhl, chtěl se líbat". Čarou, kterou už ale ona nechtěla překročit, bylo, když viděla, jak jeden ze studentů zalehl proti její vůli spolužačku.

Tehdy třináctiletá Lanyiová ho odstrčila a kopla. Nebyl prý ale ani tak naštvaný jako překvapený. "Jinak nikdy nedostanu její telefonní číslo," divil se student, o co jí jde.

Republikáni dnes zpochybňují Christinu Blasey Fordovou s tím, že s údajným incidentem vyšla na veřejnost až po více než třech desetiletích. Přímo nebo mezi řádky říkají, že jde o účelový, politicky motivovaný krok.

"Dejte mi pokoj," odpovídá ovšem Helaine Olenová, komentátorka Washington Post. Je ze stejné generace jako Kavanaugh a podle ní je směšné očekávat, že Fordová by se šla tehdy někomu svěřit. "Vždy to byla vina té dívky, protože 'kluci jsou prostě kluci'," popisuje Olenová tehdejší společenský názor.

Pokud šla dívka na večírek s chlapci, a zvláště byl-li u toho ještě alkohol, tak podle tehdejšího pohledu musela na vlastní nebezpečí počítat s tím, že se dostane do potíží. A že to bude její vina.

Rovněž podle sexuoložky Mary Kossové na začátku 80. let prakticky nepřicházelo v úvahu, že byste šli oznámit sexuální napadení během studentského večírku. "Tehdy pro to ani neexistoval slovník. Jak byste to nazvali - vážné nedorozumění v komunikaci?" uvedla Kossová pro Washington Post.

#MeToo žádné hříchy mladí neodpouští

Sama Fordová se někomu druhému o údajném incidentu z večírku v roce 1982 poprvé svěřila až v roce 2012, během psychoterapeutického sezení, kterého se zúčastnila společně s manželem.

Postoj k sexuálnímu obtěžování i názor na to, zda lze s věkem prohřešky mládí zapomenout, se ovšem od 80. let dramaticky změnil. Jak v posledních dvou letech odhalilo hnutí #MeToo.

"Myslete si, že jsem blázen, ale podle mě je SKVĚLÉ, že dnes už se sedmnáctiletý kluk musí bát, že sexuální útok, kterého by se dopustil, by ho pak doprovázel celý život," napsal na Twitter americký televizní a filmový scenárista Ben Wexler.

"Není to muž, který by si tohle zasloužil," je však přesvědčen Donald Trump, že vznesené obvinění Kavanaugha nespravedlivě poškozuje. Co když se ale nařčení ze sexuálního útoku, které si sám Kavanaugh ani nemusí pamatovat, ukázalo jako pravdivé?

"Měla bych velký problém s tím, kdyby měl jít někdo za něco takového, co se stalo před 40 lety, do vězení," uvažuje bývalá federální soudkyně Nancy Gertnerová. "Ale v souvislosti s Nejvyšším soudem jde o elitní pozici, kde standardy jsou mnohem vyšší," uvedla pro list New York Times.

I dávný hřích ze studentských let by podle ní měl být pro možného člena Nejvyššího soudu diskvalifikující.

