Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trumpova šéfka tajných služeb Gabbardová končí. Chce být s těžce nemocným manželem

ČTK

Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová k 30. červnu odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to v pátek Gabbardová oznámila prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. O odchodu Gabbardové informovala s odvoláním na své zdroje také agentura Reuters.

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová.
Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová.Foto: REUTERS
Reklama

Následně Gabbardová zveřejnila na síti X rezignační dopis, ve kterém ohlášený odchod zdůvodnila vážným onemocněním svého manžela, kterému chce v době léčby stát po boku. „Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.

Gabbardová vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím.

„Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala šéfka tajných služeb.

Trump Gabbardové na síti Truth Social poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.

Reklama
Reklama

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001. Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá.

Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Do funkce ho navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.

Související

Prvním členem Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou a ministryni práce Lori Chavezovou-DeRemerovou.

Mohlo by vás zajímat: „Král světa“ na Titanicu: tajemní umělci provokují Trumpa novou sochou s Epsteinem

Lidé si prohlížejí sochu zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina s názvem „Král světa“ na National Mall ve Washingtonu, D.C. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Následky dřívějších útoků Izraele.
Následky dřívějších útoků Izraele.
Následky dřívějších útoků Izraele.

ŽIVĚ Izrael podnikl útoky v Libanonu. Zemřelo deset lidí včetně záchranářů a dívky

Izraelské útoky v pátek na jihu Libanonu ve městě Dajr Kanún v regionu Súr zabily šest lidí, včetně tří záchranářů a syrské holčičky. Další izraelský útok na vesnici Hanúja zabil čtyři zdravotníky. Násilí pokračuje navzdory podepsanému příměří. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters s odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.

ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestovalo. Södera čeká ožehavá mise

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama