Trumpova šéfka tajných služeb Gabbardová končí. Chce být s těžce nemocným manželem

Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová k 30. červnu odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to v pátek Gabbardová oznámila prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. O odchodu Gabbardové informovala s odvoláním na své zdroje také agentura Reuters.
Následně Gabbardová zveřejnila na síti X rezignační dopis, ve kterém ohlášený odchod zdůvodnila vážným onemocněním svého manžela, kterému chce v době léčby stát po boku. „Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.
Gabbardová vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím.
„Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala šéfka tajných služeb.
Trump Gabbardové na síti Truth Social poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001. Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá.
Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Do funkce ho navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.
Prvním členem Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou a ministryni práce Lori Chavezovou-DeRemerovou.
