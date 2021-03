Trumpova právnička: Tvrzení o ukradených volbách nemohl věřit žádný rozumný člověk

Česká národní banka by mohla mít zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Změnu má umožnit novela zákona o ČNB, kterou ve středu schválila Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát. Část opozice změnu kritizovala a vyjadřovala obavy, že to pro klienty bank zhorší dostupnost hypoték. Změna by měla omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností.

Poslanci zmírnili původní vládní návrh tak, že v případě manželů nebo registrovaných partnerů bude pro dosažení výhodnějších podmínek stačit, aby jen jeden z nich byl mladší 36 let. Pro schválení novely hlasovali poslanci ANO, ČSSD, SPD, KSČM a KDU-ČSL.

Schválená změna zákona také rozšíří možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více subjekty a s více investičními nástroji. Sněmovna už toto rozšíření schválila loni, ale je časově omezené jen do konce letošního roku.