před 1 hodinou

Agenti tajné služby chránící amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu zadrželi člověka, který se pokoušel proniknout na pozemek Bílého domu. Uvedl to mluvčí Trumpova úřadu Sean Spicer, podle něhož se do bezprostřední blízkosti prezidentského sídla nedostal. Neidentifikovaný člověk vyskočil na stojany na kola umístěné u plotu Bílého domu, přelézt bariéru se mu však nepodařilo. Prezident byl v té době s rodinou ve svém sídle v Palm Beach na Floridě. Stalo se tak přesně týden poté, co se povedlo překonat plot areálu Bílého domu vetřelci s batohem.

autor: ČTK