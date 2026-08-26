Trump výrazně přibral, lékaři mu dali doporučení. Znepokojují je ale i další potíže

Americký prezident Donald Trump se netají svou láskou k rychlému občerstvení. Nyní už ale váží přes sto kilo a podle lékařů by mělo být řešení jeho obezity „podobnou prioritou jako zajištění ochrany jeho života tajnou službou“. Přestože Bílý dům vyzdvihuje Trumpovu „bystrost, energii a neúnavnou pracovní morálku“, jeho hmotnost znovu přitahuje pozornost.
Letos v květnu podle poslední lékařské zprávy zveřejněné Bílým domem vážil americký prezident 108 kilogramů. Při výšce 190,5 centimetru mu tak k hranici obezity podle indexu tělesné hmotnosti (BMI) chybělo jen asi 0,7 kilogramu.
Od předchozí pravidelné prohlídky, která se konala letos v lednu, Trump přibral 6,4 kilogramu. Osmdesátiletému prezidentovi proto lékaři doporučili, aby se zaměřil na hubnutí, píše americký deník Washington Post.
„Víme, že obezita je silným rizikovým faktorem mnoha zdravotních problémů, stejně jako předčasné invalidity a úmrtí,“ řekl listu doktor Scott Kahan, ředitel National Center for Weight and Wellness.
„Řešení obezity v zájmu ochrany prezidentova zdraví by mělo být prioritou podobnou zajištění ochrany jeho života tajnou službou,“ dodal.
Pochybnosti o zdraví
Současně byla americkému prezidentovi loni diagnostikována chronická žilní nedostatečnost, která může způsobovat otoky dolních končetin. Trump má také opakovaně viditelné modřiny na rukou a byl několikrát zachycen, jak během schůzek či veřejných akcí působí ospale nebo se zdá, že podřimuje.
Trump i Bílý dům nicméně obavy ohledně fyzické a mentální kondice amerického prezidenta razantně odmítají. Často přitom porovnávají Trumpovu energii s jeho předchůdcem Joem Bidenem, kterému Trump přezdíval „ospalý Joe“.
„Bystrost prezidenta Trumpa, jeho bezkonkurenční energie, neúnavná pracovní morálka a výjimečně bezprostřední kontakt s veřejností jsou v ostrém kontrastu s tím, co jsme viděli během předchozí administrativy, kdy demokraté a tradiční média záměrně před americkým lidem tajili vážný mentální a fyzický úpadek Joea Bidena,“ řekl listu mluvčí Bílého domu Davis Ingle.
„Prezident Trump je nejbystřejším a nejpřístupnějším prezidentem v americké historii, který nepřetržitě pracuje na řešení problémů a plnění svých slibů,“ dodal.
Široký dopad
Otázky kolem Trumpovy mentální či fyzické způsobilosti vykonávat úřad přitom nejsou nové. Už během jeho prvního mandátu někteří odborníci a politici volali po využití 25. dodatku americké ústavy, který řeší situaci, kdy prezident není schopen vykonávat svou funkci.
Pokud navíc Demokraté v letošních listopadových volbách získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, mohou politické výzvy k Trumpovu odstranění z úřadu znovu zesílit. Lídr demokratů ve sněmovně Hakeem Jeffries nově americkému serveru Axios uvedl, že možnost dalšího impeachmentu zůstává otevřenou otázkou.
Odborníci nicméně zároveň upozorňují, že problémy s nadváhou řeší velká část Američanů. Podle federálních údajů je více než 40 procent dospělých Američanů obézních a dalších více než 30 procent má nadváhu.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy junior již dříve uvedl, že pomoc Američanům se snižováním hmotnosti je jednou z priorit iniciativy „Udělejme Ameriku znovu zdravou“ (Make America Healthy Again – MAHA), která svým mottem naráží na Trumpovo volební heslo. Právě on ale nejde v tomto směru zrovna příkladem.
Těžký problém
Administrativa za hlavní cíle zdravotnické iniciativy označuje zejména zdravější výživu, omezení průmyslově zpracovaných potravin a omezení nezdravých potravin a slazených nápojů v rámci potravinové pomoci chudým Američanům.
Tato potravinová agenda ale podle Wall Street Journal zpomaluje kvůli vysokým cenám potravin, odporu potravinářského průmyslu a obavám uvnitř administrativy, že nové regulace ještě zvýší ceny. Některé plánované změny, například nové značení potravin nebo přísnější pravidla pro některé ingredience, se proto protahují.
Trump svou váhu sám často komentuje v žertu. V červnu při oznámení nové politiky, která měla zpřístupnit léky na hubnutí typu GLP-1 většímu počtu lidí, řekl, že on sám žádný lék na hubnutí neužívá. „Asi bych ale měl,“ dodal tehdy s úsměvem.
V červenci zase přirovnal svou váhu k Williamu Howardu Taftovi, 27. prezidentovi Spojených států amerických. „Byl to náš nejtěžší prezident a musím být opatrný, protože nechci překonat jeho rekord,“ vtipkoval Trump. Na překonání Tafta nicméně Trumpovi ještě chybí kolem pětadvaceti kilo.
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