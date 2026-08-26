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Trump výrazně přibral, lékaři mu dali doporučení. Znepokojují je ale i další potíže

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Americký prezident Donald Trump se netají svou láskou k rychlému občerstvení. Nyní už ale váží přes sto kilo a podle lékařů by mělo být řešení jeho obezity „podobnou prioritou jako zajištění ochrany jeho života tajnou službou“. Přestože Bílý dům vyzdvihuje Trumpovu „bystrost, energii a neúnavnou pracovní morálku“, jeho hmotnost znovu přitahuje pozornost.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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Letos v květnu podle poslední lékařské zprávy zveřejněné Bílým domem vážil americký prezident 108 kilogramů. Při výšce 190,5 centimetru mu tak k hranici obezity podle indexu tělesné hmotnosti (BMI) chybělo jen asi 0,7 kilogramu.

Od předchozí pravidelné prohlídky, která se konala letos v lednu, Trump přibral 6,4 kilogramu. Osmdesátiletému prezidentovi proto lékaři doporučili, aby se zaměřil na hubnutí, píše americký deník Washington Post.

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„Víme, že obezita je silným rizikovým faktorem mnoha zdravotních problémů, stejně jako předčasné invalidity a úmrtí,“ řekl listu doktor Scott Kahan, ředitel National Center for Weight and Wellness.

„Řešení obezity v zájmu ochrany prezidentova zdraví by mělo být prioritou podobnou zajištění ochrany jeho života tajnou službou,“ dodal.

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Pochybnosti o zdraví

Současně byla americkému prezidentovi loni diagnostikována chronická žilní nedostatečnost, která může způsobovat otoky dolních končetin. Trump má také opakovaně viditelné modřiny na rukou a byl několikrát zachycen, jak během schůzek či veřejných akcí působí ospale nebo se zdá, že podřimuje.

Trump i Bílý dům nicméně obavy ohledně fyzické a mentální kondice amerického prezidenta razantně odmítají. Často přitom porovnávají Trumpovu energii s jeho předchůdcem Joem Bidenem, kterému Trump přezdíval „ospalý Joe“.

„Bystrost prezidenta Trumpa, jeho bezkonkurenční energie, neúnavná pracovní morálka a výjimečně bezprostřední kontakt s veřejností jsou v ostrém kontrastu s tím, co jsme viděli během předchozí administrativy, kdy demokraté a tradiční média záměrně před americkým lidem tajili vážný mentální a fyzický úpadek Joea Bidena,“ řekl listu mluvčí Bílého domu Davis Ingle.

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„Prezident Trump je nejbystřejším a nejpřístupnějším prezidentem v americké historii, který nepřetržitě pracuje na řešení problémů a plnění svých slibů,“ dodal.

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Široký dopad

Otázky kolem Trumpovy mentální či fyzické způsobilosti vykonávat úřad přitom nejsou nové. Už během jeho prvního mandátu někteří odborníci a politici volali po využití 25. dodatku americké ústavy, který řeší situaci, kdy prezident není schopen vykonávat svou funkci.

Pokud navíc Demokraté v letošních listopadových volbách získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, mohou politické výzvy k Trumpovu odstranění z úřadu znovu zesílit. Lídr demokratů ve sněmovně Hakeem Jeffries nově americkému serveru Axios uvedl, že možnost dalšího impeachmentu zůstává otevřenou otázkou.

Odborníci nicméně zároveň upozorňují, že problémy s nadváhou řeší velká část Američanů. Podle federálních údajů je více než 40 procent dospělých Američanů obézních a dalších více než 30 procent má nadváhu.

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Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy junior již dříve uvedl, že pomoc Američanům se snižováním hmotnosti je jednou z priorit iniciativy „Udělejme Ameriku znovu zdravou“ (Make America Healthy Again – MAHA), která svým mottem naráží na Trumpovo volební heslo. Právě on ale nejde v tomto směru zrovna příkladem.

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Těžký problém

Administrativa za hlavní cíle zdravotnické iniciativy označuje zejména zdravější výživu, omezení průmyslově zpracovaných potravin a omezení nezdravých potravin a slazených nápojů v rámci potravinové pomoci chudým Američanům.

Tato potravinová agenda ale podle Wall Street Journal zpomaluje kvůli vysokým cenám potravin, odporu potravinářského průmyslu a obavám uvnitř administrativy, že nové regulace ještě zvýší ceny. Některé plánované změny, například nové značení potravin nebo přísnější pravidla pro některé ingredience, se proto protahují.

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Trump svou váhu sám často komentuje v žertu. V červnu při oznámení nové politiky, která měla zpřístupnit léky na hubnutí typu GLP-1 většímu počtu lidí, řekl, že on sám žádný lék na hubnutí neužívá. „Asi bych ale měl,“ dodal tehdy s úsměvem.

V červenci zase přirovnal svou váhu k Williamu Howardu Taftovi, 27. prezidentovi Spojených států amerických. „Byl to náš nejtěžší prezident a musím být opatrný, protože nechci překonat jeho rekord,“ vtipkoval Trump. Na překonání Tafta nicméně Trumpovi ještě chybí kolem pětadvaceti kilo.

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