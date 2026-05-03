Trumpova bodyguarda postřelil útočník brokovnicí, ukázalo vyšetřování

Američtí vyšetřovatelé mají důkaz, že jednoho ze strážců prezidenta Spojených států Donalda Trumpa před týdnem na večeři korespondentů Bílého domu postřelil útočník, který se snažil na akci proniknout.
V neděli to podle agentury Reuters oznámila washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová. Dosud nebylo jasné, zda člena Tajné služby USA, která chrání prezidenta a vysoké ústavní činitele, omylem během přestřelky nezasáhli jeho kolegové. Trumpa, který byl na galavečeru přítomen, ochranka v pořádku evakuovala.
„Nyní můžeme určit, že brok z brokového náboje vypáleného z pumpovací brokovnice Mossberg obviněného se vpletl do vesty příslušníka Tajné služby,“ řekla Pirrová.
O postřelení člena ostrahy útočníkem krátce po činu informovala policie a podobně se vyjádřil i Trump. V dokumentech předložených soudu se ale přímo neuvádělo, že příslušníka Tajné služby USA skutečně zasáhl útočník. Během incidentu totiž několikrát vystřelila i ochranka s policií, takže bezprostředně nebylo jasné, kdo agenta opravdu zasáhl. Agent vyvázl bez vážnějších zranění díky neprůstřelné vestě.
Večeře korespondentů Bílého domu se před týdnem v sobotu ve washingtonském hotelu Hilton účastnili vedle Trumpa také viceprezident J. D. Vance a další členové vlády. Útočník identifikovaný jako Cole Tomas Allen proběhl bezpečnostní kontrolou směrem k sálu a zároveň pálil z brokovnice. U sebe měl rovněž pistoli a nože.
Podle obžaloby Allen naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Obhajoba však atentát na Trumpa označila za spekulaci, neboť Allen, který byl při zásahu zraněn, ve svém manifestu odeslaném před útokem výslovně o Trumpovi nepíše. Text nicméně podepsal jako „přátelský federální atentátník“ Allen.
