Trumpova administrativa tlačí na Evropu kvůli naftě, EU odmítá ustoupit

Evropská unie zcela odmítá výhrůžky Spojených států ohledně zákazu vývozu nafty, pokud Evropa neuvolní část svých zásob paliva, uvedla v pátek mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly snížit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv.
Trumpova administrativa dále pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA, informovala již ve čtvrtek agentura Reuters.
„Zákaz vývozu by nebyl prospěšný pro nikoho. Podkopal by naši důvěru ve Spojené státy jako spolehlivého partnera,“ řekla mluvčí EK novinářům.
Příští zasedání takzvané koordinační skupiny pro ropu, která situaci v této oblasti monitoruje, je naplánováno na 15. října, v případě potřeby se ale podle ní může uskutečnit dříve.
Ceny nafty se v poslední době v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily ve Spojených státech, Evropě i jinde. Trump v úterý podpořil myšlenku zákazu vývozu s cílem snížit cenu tohoto paliva na americkém trhu.
Ministr financí Scott Bessent prohlásil, že Trumpova administrativa tuto možnost zkoumá. EU reagovala vyjádřením, že ji americký plán znepokojil.
Washington podle zdrojů Reuters žádá, aby celá Evropská unie v příštích šesti měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty. Německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že jej Mezinárodní agentura pro energii (IEA) o takový krok nepožádala.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič řekl, že EU usiluje ohledně snižování cen nafty o koordinovaný postup se Spojenými státy.
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