Nejtvrdší americká věznice opět ve hře. Trump tam plánuje přesunout evropské migranty

Vláda Donalda Trumpa se chystá tento týden zahájit proces přesunu nelegálních migrantů na americkou vojenskou základnu Guantánamo na Kubě. Mezi zvažovanými cizinci jsou i stovky lidí z evropských zemí, včetně Velké Británie, Francie nebo Ukrajiny. Ve středu o tom informoval deník The Washington Post, kterému plány sdělili úředníci Trumpovy administrativy pod podmínkou zachování anonymity.

Součástí příprav má být lékařská prohlídka 9000 zadržených, která má určit, zda jsou způsobilí k přesunu do nechvalně proslulého vojenského zařízení, které se stalo symbolem mučení a zneužívání během protiteroristických operací po 11. září 2001. Není však zdaleka jasné, zda bude skutečně takto vysoký počet osob přesunut a zda zařízení vůbec disponuje kapacitou pro 9000 nových vězňů. Znamenalo by to totiž masivní nárůst oproti několika stovkám migrantů, kteří byli na základnu přesunuti na začátku letošního roku.

Podle deníku Washington Post administrativa neplánuje informovat domovské vlády zadržených cizinců, a to ani v případě blízkých spojenců Spojených států. Mezi zadrženými se totiž mají nacházet stovky občanů ze spřátelených evropských zemí, včetně Velké Británie, Itálie, Francie, Německa, Irska, Belgie, Nizozemska, Litvy, Polska, Turecka nebo Ukrajiny. Očekává se tak, že tento krok vyvolá kritiku spojenců USA, kteří budou mít obavy o své občany.

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani nicméně ve středu uvedl, že na Guantánamu neskončí žádný Ital zadržený v uplynulých dnech ve Spojených státech.

Podle Washington Post by nově přesunutí migranti na Guantánamu byli zadržováni dočasně před jejich deportací do zemí původu.

Oficiálním odůvodněním přesunu je potřeba uvolnit kapacity přeplněných detenčních zařízení na území USA. Ta jsou přeplněná v souvislosti s Trumpovým slibem provést největší deportaci nelegálních migrantů v americké historii. Využití základny Guantánamo by však mohlo také sloužit jako odstrašující signál pro další potenciální migranty.

"Cílem zprávy je šokovat a vyděsit lidi," řekl anonymně jeden z úředníků ministerstva zahraničí serveru Politico. The Washington Post ovšem upozorňuje, že Trumpovy plány se ještě mohou změnit.

Základna Guantánamo se nachází v zátoce na jihovýchodním pobřeží Kuby, na území, které Spojené státy využívají na základě nájemní smlouvy z roku 1903. Od roku 1959 proti americké přítomnosti pravidelně protestuje kubánská vláda, která ji považuje za porušení mezinárodního práva. V roce 2002 zde vzniklo vězeňské zařízení pro zadržování cizinců podezřelých z terorismu. V září loňského roku získal deník The New York Times vládní dokumenty, podle nichž Spojené státy základnu využívaly také k zadržování migrantů zadržených na moři. Ti však byli drženi odděleně od osob obviněných z terorismu.