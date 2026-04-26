26. 4. Oto
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trumpa začne zajímat válka na Ukrajině. Politik říká, proč Kyjev potřebuje volby

Dokud budou Evropa a Ukrajina jednotné, klíč k míru netřímá Washington ani Moskva

Zuzana Marková

Nová realita je mnohem lepší než ta stará, říká k výsledkům maďarských voleb bývalý ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Po debaklu s Íránem se Trump znovu zaměří na mírová jednání s Ruskem a na Ukrajině by se měly uspořádat volby, myslí si.

Reklama

V rozhovoru pro server Kyiv Independent se Kuleba vyjádřil třeba ke stávající situaci na Blízkém východě. Důvod, proč americký prezident Donald Trump odmítl nabízenou pomoc Ukrajiny ve věci sdílení know-how z moderního vojenského konfliktu, je prý velmi jednoduchý: Trump nechce být Ukrajině nic dlužen, protože má jiný plán – najít způsob, jak přimět Ukrajinu k ústupku.

Americký prezident chce podle něj dosáhnout toho, aby se Ukrajinci stáhli ze zbytku Donbasu. „Jeho prizmatem by se menší státy měly podřídit vůli silnějších států. V Trumpově světě je odpor Ukrajiny vůči ruským požadavkům roven tomu, jako by Venezuela odporovala požadavkům Spojených států,“ hodnotí.

Donalda Trumpa čekají na podzim takzvané midterms – volby v polovině prezidentského mandátu – a Dmytro Kuleba se domnívá, že po debaklu v Íránu se šéf Bílého domu pokusí zlepšit svou pozici dosažením mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. „Nemyslím si, že uspěje, ale čekají nás další bouřlivá jednání, telefonáty a příspěvky na sociální síti Truth Social,“ odhaduje.

Nepředpokládá nicméně, že by do konce letošního roku došlo na bojišti k zásadnímu vývoji. „Jsme v situaci, kdy jak Rusko, tak Ukrajina mají dostatek zdrojů k udržení současného směru války. Ani jedna ze stran ho však nedovede změnit,“ míní.

Reklama
Reklama

Pokud Ukrajina a Evropa zůstanou jednotné, klíč k míru podle něj neleží ve Washingtonu, nýbrž v Evropě a v Kyjevě. „Dokud budeme silní a jednotní, Putin a Trump si mohou uzavřít jakoukoliv dohodu, ale nebudou mít žádné nástroje k jejímu prosazení,“ říká.

Kuleba je toho názoru, že Ukrajina potřebuje volby. Ačkoliv realizace hlasování během války není nikterak jednoduchá, riziko neuspořádání voleb je podle něj ještě větší. Je totiž nezbytné posílit fungování správy a zajištění životaschopnosti státu, apeluje s tím, že válka může trvat ještě další čtyři roky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama