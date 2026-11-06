Trumpa odkopli jeho evropští „přátelé“. Stává se pro ně přítěží

Evropští pravicoví populisté se po volební porážce republikánů v amerických volbách do Kongresu začínají distancovat od prezidenta Donalda Trumpa. Jeho politika podle některých z nich přispěla k neúspěchu strany, především kvůli válce s Íránem, nenaplněným slibům a rostoucím životním nákladům. Přesto se většina z nich vyhýbá přímé kritice amerického prezidenta.
Výrazný posun je patrný například ve Francii. Jordan Bardella, předseda krajně pravicového Národního sdružení, podle agentury Reuters uvedl, že Trumpovo druhé funkční období je méně izolacionistické než to první.
Americký zásah v souvislosti s Íránem má podle něj velmi vážné důsledky pro světovou ekonomiku. Přímo Trumpa za něj ale neobvinil.
Spolupředsedkyně německé Alternativy pro Německo Alice Weidelová byla konkrétnější. „Trump svým voličům slíbil, že nebude prosazovat intervenční zahraniční politiku. Toto porušené slovo se nyní republikánům vrátilo jako bumerang,“ řekla serveru T-Online podle Reuters.
Nesplnil očekávání
Italský krajně pravicový politik Roberto Vannacci zase upozornil, že Trump nesplnil očekávání svých voličů.
„Nedokázal ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou a zahájil válku s Íránem,“ řekl agentuře ANSA. Následný růst cen energií a ekonomická nestabilita podle něj poškodily americkou střední třídu a přispěly k volebnímu výsledku.
Šéf italské Ligy Matteo Salvini připisuje porážku republikánů především válkám, mezinárodnímu napětí a zdražování, jehož dopady podle něj přímo pociťují rodiny.
Podle Mujtaby Rahmana z poradenské společnosti Eurasia Group se evropští populisté snaží zachovat ideologické dědictví trumpismu, ale vyhnout se spojování s chaosem a ekonomickými problémy jeho vlády. Vazby na Trumpa se totiž mohou z někdejší politické výhody stát volební zátěží.
„Jeho rostoucí nepopularita, zejména kvůli životním nákladům, může někdejší politickou výhodu proměnit ve volební přítěž,“ glosuje analytik.
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