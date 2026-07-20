Trumpa nechali stranou. Největší hit oslav nakonec obstaraly španělské princezny

V roce 2010 pózovaly s pohárem po prvním světovém titulu Španělska. Nyní se stejnou trofejí slaví druhý titul.
Při oslavách španělského triumfu na mistrovství světa 2026 se řešilo nejen vítězství, ale i dění mimo hřiště. Zatímco během předávání trofeje se hráči příliš nehrnuli k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, setkání s králem Filipem VI. a princeznou Leonor a její mladší sestrou Sofíí se neslo ve zcela jiné atmosféře.
Předávání poháru přitáhlo pozornost i kvůli Donaldu Trumpovi, který na pódiu zůstal déle, než bývá při podobných ceremoniích zvykem. Španělští fotbalisté se mezitím soustředili hlavně na oslavy se spoluhráči a vytouženou trofejí. Když se později setkali s králem Filipem VI., atmosféra byla mnohem uvolněnější. Nechyběly úsměvy, objetí ani společné fotografie.
Právě při setkání s královskou rodinou vzniklo video, které se během několika hodin začalo šířit sociálními sítěmi. Korunní princezna Leonor a její mladší sestra Sofía si totiž po šestnácti letech zopakovaly ikonickou fotografii s pohárem pro mistry světa.
První fotografie vznikla krátce po vítězství Španělska nad Nizozemskem ve finále světového šampionátu v Jihoafrické republice. Leonor byly tehdy čtyři roky, Sofíi tři. Jejich otec Felipe byl ještě korunním princem, španělským králem se stal až v roce 2014 po abdikaci Juana Carlose I.
Fanoušci okamžitě začali oba záběry porovnávat. Nejde jen o to, jak za šestnáct let vyrostly obě princezny. Dvě téměř totožné fotografie dnes symbolicky spojují oba světové tituly Španělska i proměnu celé královské rodiny.