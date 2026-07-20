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Zahraničí

Trumpa nechali stranou. Největší hit oslav nakonec obstaraly španělské princezny

V roce 2010 pózovaly s pohárem po prvním světovém titulu Španělska. Nyní se stejnou trofejí slaví druhý titul.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Při oslavách španělského triumfu na mistrovství světa 2026 se řešilo nejen vítězství, ale i dění mimo hřiště. Zatímco během předávání trofeje se hráči příliš nehrnuli k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, setkání s králem Filipem VI. a princeznou Leonor a její mladší sestrou Sofíí se neslo ve zcela jiné atmosféře.

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Předávání poháru přitáhlo pozornost i kvůli Donaldu Trumpovi, který na pódiu zůstal déle, než bývá při podobných ceremoniích zvykem. Španělští fotbalisté se mezitím soustředili hlavně na oslavy se spoluhráči a vytouženou trofejí. Když se později setkali s králem Filipem VI., atmosféra byla mnohem uvolněnější. Nechyběly úsměvy, objetí ani společné fotografie.

Španělský král Filip VI. slaví s fotbalisty zisk titulu mistrů světa a společně s nimi zvedá nad hlavu slavnou trofej.
Španělský král Filip VI. slaví s fotbalisty zisk titulu mistrů světa a společně s nimi zvedá nad hlavu slavnou trofej.Foto: Reuters

Právě při setkání s královskou rodinou vzniklo video, které se během několika hodin začalo šířit sociálními sítěmi. Korunní princezna Leonor a její mladší sestra Sofía si totiž po šestnácti letech zopakovaly ikonickou fotografii s pohárem pro mistry světa.

Leonor a Sofía, dcery současného španělského královského páru Filipa VI. a Letizie, s pohárem z mistrovství světa získaným Španělskem v roce 2026 a 2010.
Leonor a Sofía, dcery současného španělského královského páru Filipa VI. a Letizie, s pohárem z mistrovství světa získaným Španělskem v roce 2026 a 2010.Foto: X/CasaReal

První fotografie vznikla krátce po vítězství Španělska nad Nizozemskem ve finále světového šampionátu v Jihoafrické republice. Leonor byly tehdy čtyři roky, Sofíi tři. Jejich otec Felipe byl ještě korunním princem, španělským králem se stal až v roce 2014 po abdikaci Juana Carlose I.

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Fanoušci okamžitě začali oba záběry porovnávat. Nejde jen o to, jak za šestnáct let vyrostly obě princezny. Dvě téměř totožné fotografie dnes symbolicky spojují oba světové tituly Španělska i proměnu celé královské rodiny.

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Král Filip VI., královna Letizia a jejich dvě dcery, vpravo princezna Leonor, kněžna asturská (následnice trůnu) a infantka Sofie na společné fotografii u finálového zápasu proti Argentině.
Král Filip VI., královna Letizia a jejich dvě dcery, vpravo princezna Leonor, kněžna asturská (následnice trůnu) a infantka Sofie na společné fotografii u finálového zápasu proti Argentině.Foto: X/CasaReal
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