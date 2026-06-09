Trumpa zaskočilo jeho město. Vybučeli ho, když udělal něco, co prezidenti nedělají

Donald Trump udělal něco, čemu se jeho předchůdci vyhýbali. Jako první úřadující prezident Spojených státu se vypravil na finále basketbalové ligy NBA. V rodném New Yorku ho ovšem v noci na úterek přivítalo jen bučení a křik.
Tisíce basketbalových fanoušků propukly v nespokojený halas, když během třetího finálového zápasu NBA mezi týmy New York Knicks a San Antonio Spurs obrazovka v Madison Square Garden ukázala Donalda Trumpa ve VIP lóži. Prezident spolu se svou vnučkou Kai, majitelem Knicks Jamesem Dolanem a členy své administrativy salutoval během americké hymny, která přes hluk publika téměř nebyla slyšet.
Trump svou účastí porušil nepsaný protokol. Žádný úřadující americký prezident se dosud finále NBA osobně nezúčastnil. Ohromná bezpečnostní opatření, která jeho návštěvu provázela, si totiž vyžádala uzavření ulic v okolí stadionu, nasazení stovek policistů a agentů tajných služeb i mimořádně důkladné kontroly přímo v hale.
Podle BBC museli fanoušci projít procedurami připomínajícími bezpečnostní kontroly na letištích. Výsledkem byly často několikahodinové fronty, které se táhly až dva bloky od vstupu.
Prezidentova návštěva navíc dopadla i na podniky v okolí stadionu. Místo stovek fanoušků, kteří by před zápasem zaplnili bary a restaurace, zůstaly mnohé podniky za bezpečnostními bariérami prázdné. „Zabilo to celou atmosféru,“ shrnul jeden z návštěvníků pro BBC.
Knicks se do finále NBA probojovali poprvé od roku 1999 a na mistrovský titul čekají už od roku 1973. Pro fanoušky jde o sezonu, jakou klub nezažil celé generace. Místo dalšího kroku k vysněnému titulu ale domácí tým před zaplněnou Madison Square Garden prohrál se Spurs 111:115.
Město, které „svého“ prezidenta nesnáší
Trump je Newyorčan. Ještě dlouho před vstupem do politiky na svůj původ rád upozorňoval a budoval image úspěšného magnáta z Manhattanu. Jeho podpora v drtivě demokratickém městě je ale dnes minimální. Sám Trump proto tráví většinu času spíše na Floridě, kde se nachází jeho resort Mar-a-Lago.
Vybučení během zápasu Knicks je tak jen další epizodou ve stále komplikovanějším vztahu mezi Trumpem a městem, které jej proslavilo. New York patří k jeho nejslabším baštám a republikáni zde pravidelně čelí drtivým porážkám.
Výmluvným symbolem tohoto odcizení bylo i loňské zvolení starosty Zohrana Mamdaniho. Progresivní demokrat se během kampaně stal jedním z Trumpových oblíbených terčů. Prezident před ním opakovaně varoval, označoval jej za radikála a tvrdil, že jeho politika město poškodí. Newyorští voliči ovšem rozhodli jinak. Mamdani zvítězil navzdory intenzivní kritice z Washingtonu a – jak reportuje například The Guardian – od nástupu do funkce si drží značnou popularitu.