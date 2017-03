Trumpa čeká zátěžový test. Musí semknout americké republikány a zrušit Obamovu zdravotní reformu

před 1 hodinou

Američtí republikáni mají v Kongresu hlasovat o návrhu zákona, který nahrazuje klíčovou reformu zdravotnictví, složitě prosazenou bývalým prezidentem Barackem Obamou. Prezident Trump ale zatím nenašel ke schválení tohoto kroku ve své domovské republikánské straně dost hlasů. Slib zrušit tzv. Obamacare byl přitom jedním z pilířů jeho předvolební kampaně. Pokud Donald Trump nedokáže tento dlouho avizovaný krok prosadit, bude čelit mediální porážce. Zpochybnilo by to i jeho schopnost prosazovat společně s americkými republikány konkrétní sliby a plány.

Washington - Sedm let mohli republikáni v americkém Kongresu říkat, že demokratický prezident Barack Obama zablokuje jakýkoli velký zákon, se kterým by přišli.

A tak se ani o žádné zásadní legislativní průlomy nepokoušeli.

S jejich novým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě ale pro republikány přišel čas vládnout. A ve čtvrtek je čeká zásadní test, zda jsou toho schopni.

V americké Sněmovně reprezentantů budou hlasovat o návrhu zákona, který by měl nahradit reformu zdravotnictví Baracka Obamy.

Jenže ještě ve středu v noci, pár minut před půlnocí, kdy na Kapitolu přerušili rokování, ale nebylo jisté, zda republikáni vlastní návrh opravdu schválí.

"Uvidíme, co se stane," odpověděl prezident Trump na dotaz, zda má Bílý dům nějaký "plán B" pro případ, že by návrh ve čtvrtek neprošel.

Případné selhání návrhu by přitom bylo i jeho debaklem.

Jde o klíčový slib

Zrušení tzv. "Obamacare", jak klíčovou reformu zdravotnictví prezidenta Obamy označuje řada politiků a novinářů, bylo jedním z ústředních předvolebních slibů Donalda Trumpa.

A byl to taky vůbec první výnos, který po své inauguraci podepsal.

Případné selhání v americkém Kongresu by tedy zpochybnilo prezidentovu politickou sílu i schopnost semknout republikány nejen k prosazení tohoto návrhu, ale i řady dalších velkých programových cílů.

Třeba daňové reformy nebo investic do infrastruktury.

"Pro prezidenta by to byla těžká rána. A bylo by to obrovské zpochybnění naší schopnosti vést. Těžká rána pro sebevědomí republikánů," komentoval republikánský kongresman Tom Cole pro deník Wall Street Journal možnost, že by návrh na zrušení Obamacare ve Sněmovně reprezentantů neprošel.

Ani po Trumpově středeční osobní schůzce se skupinou kongresmanů, kteří mají s legislativou problém, ale nebylo zřejmé, zda se je podařilo přesvědčit.

Prezident přitom stále trvá na tom, že republikánští voliči chtějí, aby se za ním kongresmani sešikovali.

"Upřímně si myslím, že mnoho z vás by (ve volbách) v roce 2018 ztratilo svá křesla, když tohle nedokážete," varoval je prezident během úterní návštěvy v Kongresu.

Dva proudy kritiky

V praxi je ale věc složitější.

Opozice proti zrušení Obamovy zdravotnické reformy totiž přichází ze dvou úplně odlišných stran.

Ta první jde od konzervativních republikánů, sdružených ve sněmovně v takzvaném Freedom Caucus.

Vadí jim, že republikánský návrh uchovává některé části tzv. Obamacare. Podle nich by zdravotní pojištění bylo pořád ještě příliš závislé na příspěvcích od státu.

Poukazují taky na to, že republikáni i prezident vždy mluvili o tom, že Obamacare chtějí "zrušit". A teď se jim zdá, že jde jen o její částečné nahrazení.

Přesně opačný problém mají ale někteří umírnění republikáni. Podle nich naopak nový návrh příliš drasticky omezuje státní pomoc pro chudší a starší Američany.

Oni zase poukazují na analýzu Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO), podle které by zavedení republikánské varianty zdravotní reformy vedlo k dramatickému nárůstu nepojištěných Američanů.

Jisté není nic

V dosavadních jednáních v Kongresu se sice podařilo především konzervativním republikánům vyjít vstříc, jisté ale před čtvrtečním hlasováním není nic.

"Ještě tam nejsme," potvrdil ve středu v noci kongresman Mark Meadows, šéf konzervativního Freedom Caucusu, že návrh u nich ještě nemá vyhráno.

Ani umírnění republikáni nebyli spokojeni, právě naopak. "Po pečlivém zvažování nemohu návrh podpořit. Budu proti," uvedl jeden z nich, kongresman Charlie Dent.

Během hlasování ve Sněmovně reprezentantů můžou republikáni ztratit maximálně 22 svých hlasů. Podle amerických médií bylo ale ve středu pořád 30 až 40 jejich kongresmanů nerozhodnutých návrh podpořit.

Ve hře je přitom pro amerického prezidenta a republikány opravdu hodně.

William Galston, bývalý poradce amerického prezidenta Billa Clintona, napsal ve středu pro deník Wall Street Journal příspěvek nazvaný " Konec s výmluvami".

Uvádí v něm: "Republikáni už se nemůžou vymlouvat. Pokud se nedokážou postavit za návrh, který má naplnit jejich nejviditelnější slib voličům, zničí tím svoji důvěryhodnost".

