Přeskočit na obsah
Benative
21. 12. Natálie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump zvyšuje napětí. USA zasáhly proti další venezuelské lodi v mezinárodních vodách

ČTK

Spojené státy v neděli zasáhly v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely proti dalšímu tankeru, píšou agentury Bloomberg a Reuters. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.

Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily (na snímku z videa) a teď se tak stalo podruhé za dva dny.
Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily (na snímku z videa) a teď se tak stalo podruhé za dva dny.Foto: Reuters
Reklama

Agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele uvedla, že Spojené státy plavidlo zadržely. Kde přesně se tak stalo a o jakou loď šlo, představitelé nesdělili. Bloomberg píše, že plavidlem je znovu tanker.

Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Trump už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu.

Související

Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily a teď se tak stalo podruhé za dva dny. Řada dalších tankerů už po prvním americkém zásahu změnila kurz, další naložené lodě pak raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.

Caracas v noci na neděli uvedl, že postup Washingtonu nezůstane bez trestu a že se obrátí na mezinárodní orgány, včetně Rady bezpečnosti OSN. Příští týden se na už dřívější žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti.

Reklama
Reklama
Související

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aneta Langerová, zpěvačka
Aneta Langerová, zpěvačka
Aneta Langerová, zpěvačka

Aneta Langerová si podmanila Novou Spirálu. Gospelový sbor zpíval přímo mezi diváky

Výjimečný hudební zážitek připravila v sobotu večer Aneta Langerová fanouškům na prvním ze dvou vyprodaných koncertů v originálních prostorách pražské Nové Spirály. Na zdejším otáčivém pódiu ji doprovodila kapela a smyčcové trio. Členové početného Maranatha Gospel Choiru, rozmístění různě mezi diváky, se svými hlasy připojili z balkonů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama