Trump zvyšuje napětí. USA zasáhly proti další venezuelské lodi v mezinárodních vodách

Spojené státy v neděli zasáhly v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely proti dalšímu tankeru, píšou agentury Bloomberg a Reuters. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
Agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele uvedla, že Spojené státy plavidlo zadržely. Kde přesně se tak stalo a o jakou loď šlo, představitelé nesdělili. Bloomberg píše, že plavidlem je znovu tanker.
Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Trump už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu.
Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily a teď se tak stalo podruhé za dva dny. Řada dalších tankerů už po prvním americkém zásahu změnila kurz, další naložené lodě pak raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Caracas v noci na neděli uvedl, že postup Washingtonu nezůstane bez trestu a že se obrátí na mezinárodní orgány, včetně Rady bezpečnosti OSN. Příští týden se na už dřívější žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.
