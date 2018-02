Je to ostuda, styďte se, reagoval Trump na vyšetřování ruských zásahů do voleb

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Trump zveřejnil zprávu, v níž kongresmani kritizují postup FBI v kauze zásahu ruských médií do voleb.

Washington - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA zneužily pravomoci. Tvrdí to zpráva republikánských kongresmanů, jejíž odtajnění v pátek schválil prezident Donald Trump. Demokraté vzápětí zkritizovali dokument jako ostudnou snahu zdiskreditovat celé vyšetřování.

Varovali také Trumpa před pokušením odvolat nepohodlné představitele ministerstva spravedlnosti v čele s náměstkem Rodem Rosensteinem a zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem. "Mohlo by to vyvolat bezprecedentní ústavní krizi," varovali vůdci demokratů v dopise prezidentovi.

Zneužití pravomocí se FBI podle zprávy dopustila tím, že v roce 2016 při vyšetřování požádala o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce. FBI a ministerstvo spravedlnosti prý svou žádost o rozšíření odposlechů podložily neověřenými informacemi. Ty se zakládaly na zprávě, kterou si údajně objednali a částečně financovali demokraté pro kampaň jejich prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.

"Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi… hodně lidí by se mělo stydět," řekl novinářům Trump poté, co schválil odtajnění zprávy republikánů z výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Sněmovny reprezentantů. Zprávu označil za "hroznou". Americký prezident se ke zprávě vyjádřil už na svém Twitteru v několika komentářích. Mimo jiné obvinil FBI a ministerstvo spravedlnosti, že nadržovali demokratům.

"Výběrové a zpolitizované zveřejnění utajovaných informací vytváří strašlivý precedens a dlouhodobě poškodí zpravodajskou komunitu a naše agentury," uvedli demokraté ze sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb.

Kritizovali republikánskou zprávu jako ostudnou snahu zdiskreditovat nepravdivými obviněními snahu FBI, ministerstva spravedlnosti a zvláštního vyšetřovatele dopátrat se pravdy o údajné ruské snaze ovlivnit předloňské prezidentské volby v USA a přislíbili v pondělí 5. února zveřejnit svou vlastní zprávu. Mark Warner, čelný demokrat ve zpravodajském výboru Senátu, označil zprávu republikánů za "ledabylou a svědčící o ohromujícím pohrdání pravdou".

Rovněž sdružení zastupující pracovníky FBI oznámilo, že její činitelé nikdy nedovolili a ani v budoucnu nedovolí, aby politické zájmy odváděly pozornost pracovníků úřadu od cíle jejich práce. "Muži a ženy z FBI dennodenně nasazují svoje životy do boje proti teroristům a zločincům, neboť jsou oddaní naší zemi a ústavě," zdůraznil předseda sdružení Thomas O'Connor. "Americký lid by měl vědět, že mu prvotřídní agentura pro vymáhání práva řádně slouží," dodal.

Zpráva republikánů viní FBI, že vycházela pouze z neověřených údajů bývalého britského špiona při zdůvodnění žádosti soudu, aby povolil monitorování komunikace bývalého Trumpova poradce Cartera Page. Poznatky exagenta britské tajné služby Christophera Steela si přitom objednala a zaplatila Demokratická strana, jejíž kandidátku Hillary Clintonovou Trump ve volbách porazil.

Republikáni z tohoto údajného prohřešku vyvozují, že FBI při pátrání po ruské stopě stranila demokratům a dopustila se tak profesionální chyby. Podle Bílého domu se prezident s takovou argumentací ztotožňuje. FBI se obvinění brání a tvrdí, že dokument republikánských poslanců obsahuje věcné nepřesnosti, které ho znehodnocují a mohou vyšetřování ohrozit.

Šéf FBI Christopher Wray, jehož Trump do funkce dosadil po odvolání bývalého ředitele úřadu Jamese Comeyho, se s dokumentem seznámil a osobně vyzval Bílý dům, aby ho nezveřejňoval. Totéž učinil náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein. Comey označil zveřejněnou zprávu republikánů za nečestnou a zavádějící, podle něj poškodila důvěru v tajné služby. FBI pak vydala prohlášení, v němž se mluví o "hlubokých obavách vyvolaných opomenutím faktů, což má zásadní dopad na přesnost memoranda".

Tiskové oddělení Bílého domu po zveřejnění dokumentu republikánů v prohlášení uvedlo, že zpráva vzbuzuje "vážné obavy o integritu rozhodování na nejvyšší úrovni ministerstva spravedlnosti a FBI při využívání nástrojů ke sledování amerických občanů". Zpráva republikánů totiž vyčítala FBI a ministerstvu spravedlnosti mimo jiné to, že začaly sledovat bývalého Trumpova poradce Page na základě neověřených informací.

Ministr spravedlnosti Jeff Sessions, který je zároveň generálním prokurátorem, dnes uvedl, že zprávu republikánů předá internímu vyšetřovacímu orgánu ministerstva spravedlnosti. Zároveň ale ocenil zaměstnance svého ministerstva s tím, že v ně má "velkou důvěru".