Trump zvažuje, že pojede do Moskvy na 75. výročí konce války. Zeman už pozvání přijal

Voják, který byl před necelými třemi týdny těžce zraněn ve vojenském prostoru Březina u Vyškova při výbuchu granátu, je ve stabilizovaném stavu a ze zranění se doléčuje, řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Podle dalších vojáků je lékařská předpověď jeho zdravotního stavu optimistická. Neštěstí se stalo v pondělí 21. října po poledni při výcviku v hodu granátem. Zraněni byli celkem tři vojáci, z toho jeden utrpěl lehká a jeden středně těžká poranění. Oba byli již z nemocnice propuštěni.

Na těžce zraněného vojáka dnes u příležitosti oceňování úspěšných účastníků prestižního armádního kurzu Komando vzpomněl i plukovník ve výslužbě Karel Klinovský. Ke zranění podle něj došlo právě v průběhu uplynulého kurzu a postižen byl jeden z velmi zkušených instruktorů. Klinovský přítomným řekl, že vojáci za ním jezdí do nemocnice a prognóza lékařů je optimistická. Za optimistický označil i přístup zraněného. Vůbec si podle něj nepřipouští, že by se nevrátil zpět do služby u ozbrojených sil a plánuje svou další rehabilitaci.

Vojenská policie případ prověřuje jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.