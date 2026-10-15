Trump zvažuje úder megabombou. Její ničivá síla děsí, vojáci ale varují před fiaskem

GBU-43B MOAB kvůli rozměrům a hmotnosti nelze zavěsit pod křídlo běžného stíhacího letounu. Shazuje se proto ze zadní rampy upraveného vojenského transportního letadla Lockheed MC-130.
Váží téměř deset tun, měří devět metrů a její tlaková vlna dokáže zdevastovat oblast o rozloze několika městských bloků. Řeč je o takzvané matce všech bomb, kterou by Donald Trump mohl nasadit proti Íránu. Mezi americkými představiteli však panují silné pochybnosti. Navzdory své ničivé síle je totiž tato zbraň k zamýšlenému účelu – zničení podzemních jaderných komplexů – takřka nepoužitelná.
Americká armáda podle CNN připravila nové plány pro údery na íránské cíle. Ty zahrnují rozsáhlou část energetické infrastruktury i jaderná zařízení, včetně komplexu v hoře Pickaxe Mountain, který podle západních představitelů ukrývá citlivé součásti íránského jaderného programu.
Součástí plánu je také nasazení GBU-43/B MOAB – největší nejaderné zbraně v americkém arzenálu. Její použití by znamenalo výraznou eskalaci konfliktu, přičemž Spojené státy by tuto bombu proti Íránu nasadily vůbec poprvé. Podle amerických představitelů obeznámených s vojenskými plány by armáda mohla údery provést ještě před volbami do Kongresu, které se konají 3. listopadu.
Ani devět tun ničivé síly nemusí stačit
MOAB, která si vysloužila přezdívku „matka všech bomb“, váží přibližně 9,5 tuny a měří devět metrů. Zbraň má mimořádně destruktivní účinek. Obsahuje přibližně 8,5 tuny výbušnin a je naváděna pomocí GPS. Exploduje ještě ve vzduchu, čímž vytvoří mohutnou tlakovou vlnu s dosahem kolem 1,6 kilometru.
Kvůli rozměrům a hmotnosti ji nelze zavěsit pod křídlo běžného stíhacího letounu. Shazuje se proto ze zadní rampy upraveného vojenského transportního letadla Lockheed MC-130.
Americká armáda již během konfliktu s Íránem nasadila těžké pumy určené k ničení opevněných podzemních objektů – například GBU-57 Massive Ordnance Penetrator či GBU-72 Advanced Penetrator.
Mezi americkými představiteli se však objevují pochybnosti, zda má nasazení MOAB skutečně smysl. Na rozdíl od specializovaných protibunkrových pum totiž nedokáže účinně zasáhnout zařízení ukrytá hluboko pod zemí.
„MOAB je především zbraní pro rozsáhlou psychologickou a informační operaci. Je skvělá k likvidaci velkých oblastí, ale to je asi tak všechno,“ řekl CNN zdroj obeznámený s americkými plány. „Rozhodně není konstruována jako hlavice určená k hlubokému průniku,“ dodal.
Pokud by tak Spojené státy bombu skutečně shodily, její ničivé účinky by se pravděpodobně omezily především na povrch. Panují navíc obavy, že obrovský dosah tlakové vlny – schopný zdevastovat oblast o rozloze devíti městských bloků – by mohl způsobit rozsáhlé civilní oběti.
Trump už bombu jednou použil
MOAB byla vyvinuta během války v Iráku a dlouho byla považována za nejsilnější nenukleární zbraň světa. Americká armáda ji dosud v boji nasadila pouze jednou, a to za prvního mandátu Donalda Trumpa v roce 2017.
Prezident tehdy povolil její použití proti pozicím Islámského státu v Afghánistánu. Cílem útoku byla síť opevněných podzemních tunelů a jeskyní, které islamisté využívali k přípravě útoků. Podle tehdejších afghánských představitelů při výbuchu zemřelo 36 bojovníků Islámského státu a úder zničil podzemní infrastrukturu i zásoby zbraní a munice.
Mír je stále v nedohlednu
Tlak na Donalda Trumpa, aby válku s Íránem ukončil, roste. Konflikt je mezi Američany velmi nepopulární a republikáni se obávají, že jim za něj voliči vystaví účet v listopadových volbách do Kongresu. Po více než šesti měsících amerického bombardování navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se obě země blížily k mírové dohodě.
Trump a jeho poradci už několik měsíců hledají způsob, jak válku uzavřít tak, aby to mohl prezentovat jako své vítězství. Zatímco někteří představitelé administrativy označují válku v podstatě za vyhranou, sám Trump ve svých posledních vyjádřeních volí opatrnější tón s tím, že USA mají v Íránu stále „nedokončenou práci“.