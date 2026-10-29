Trump zvažuje nový útok na Írán. Vance se na jeho pokyn pokusil oživit rozhovory

Americký viceprezident J.D. Vance zaslal dopis šéfovi íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsenu Rezáímu ve snaze oživit mírové rozhovory. Ve čtvrtek to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele a další své zdroje. Vance tak učinil na pokyn prezidenta Donalda Trumpa.
Obsah dopisu a následné jednání mezi americkými a íránskými zástupci podle WSJ nezahrnovaly konkrétní detaily mírového návrhu, ale spíše se zaměřovaly na možný rámec budoucích rozhovorů.
Smyslem bylo zjistit, zda Washington a Teherán dokážou najít společný základ, který by umožnil Trumpa přesvědčit, aby v následujících týdnech nevydal rozkaz k útoku na Írán.
WSJ zároveň napsal, že Spojené státy varovaly několik arabských států Perského zálivu, aby se připravily na možnou krátkou, ale intenzivní vojenskou kampaň proti Íránu, která by mohla začít po volbách do Kongresu, které se konají příští týden. Trump se pro útok podle zdrojů WSJ zatím plně nerozhodl, ale je mu spíše nakloněn.
Podle informací listu se Spojené státy rozhodly převézt z Texasu do Izraele další systém protivzdušné obrany Patriot. USA také stáhly své jednotky ze základen na Blízkém východě, kde by mohly čelit hrozbě íránských vzdušných úderů.
Americké ozbrojené síly zároveň doplňují zásoby munice a připravují bojové letouny a bombardéry k akci. V listopadu se k americkým vojenským plavidlům v regionu Blízkého východu připojí dodatečná úderná skupina letadlové lodi.
Viceprezident Vance se v minulosti aktivně zapojil do mírových rozhovorů, které měly trvale ukončit válku proti Íránu zahájenou v únoru USA a Izraelem. V červnu podepsané memorandum o porozumění se nicméně po krátké době zhroutilo a Spojené státy a Írán obnovily své vojenské operace.
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