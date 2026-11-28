Severokorejský vůdce Kim Čong-un nereaguje na pokusy amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovit jednání. Pchjongjang mezitím rozšířil svůj jaderný arzenál na odhadovaných 60 hlavic, vyvinul mezikontinentální rakety schopné zasáhnout Spojené státy a prohloubil spolupráci s Ruskem. Trump údajně zvažoval i významné diplomatické ústupky, schůzku se však nepodařilo zajistit.
Podle informací amerického deníku The Wall Street Journal (WSJ) se Trump opakovaně pokoušel kontaktovat severokorejského vůdce prostřednictvím zavedených komunikačních kanálů. Jeho telefonáty však zůstaly bez odpovědi.
Americký prezident proto Kimovi napsal osobní dopis. Bílý dům následně zorganizoval jeho předání severokorejskému diplomatovi před sídlem mise KLDR při OSN v New Yorku. Diplomat však podle zdrojů WSJ později dopis odložil před americkým představitelem, aniž by jej otevřel.
Trump se pokusil o obnovení osobních jednání také během své nedávné návštěvy Asie. Obě strany podle informací deníku na poslední chvíli zvažovaly možnost společného setkání, severokorejská strana však předložila podmínky, které Washington odmítl přijmout.
Jejich konkrétní obsah nebyl zveřejněn. Představitel Trumpovy administrativy nicméně popřel, že by probíhaly jakékoliv snahy o zprostředkování schůzky.
Američtí představitelé podle deníku zvažovali několik významných ústupků. Mezi nimi bylo například formální ukončení korejské války, která je od roku 1953 přerušena pouze příměřím. Washington rovněž uvažoval o prohlášení, které by Severní Koreu oficiálně neuznalo jako jadernou mocnost, ale zároveň by nepožadovalo úplné odstranění jejího jaderného arzenálu.
Spojené státy by výměnou usilovaly alespoň o omezení jaderných testů a zkoušek balistických střel. Ve hře bylo také otevření diplomatických styčných kanceláří.
Severokorejské zbrojení
Vyjednávací postavení Kimova režimu se od posledního setkání s Trumpem v roce 2019 výrazně změnilo. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) vzrostl počet severokorejských jaderných hlavic z přibližně 20 až 30 na začátku roku 2019 na odhadovaných 60 hlavic v lednu 2026.
Pchjongjang navíc disponuje dostatečným množstvím štěpného materiálu pro výrobu nejméně dalších 30 jaderných zbraní.
Kim Čong-un pokřtil v přístavu Nampho nový torpédoborec Čche Hjon.
Severní Korea současně vyvinula několik nových mezikontinentálních balistických raket. Mezi nejvýznamnější patří Hwasong-17, která využívá kapalné palivo a má odhadovaný dolet až 15 000 kilometrů. Podobného dosahu může dosahovat také modernější Hwasong-18, první severokorejská mezikontinentální raketa využívající tuhé palivo.
Právě přechod na pevné palivo představuje zásadní technologický pokrok. Rakety totiž mohou být dlouhodobě skladovány v připraveném stavu a odpalovány z mobilních odpalovacích zařízení. Odpadá tak zdlouhavé tankování před startem, které u starších raket zvyšovalo riziko jejich včasného odhalení a zničení.
Pchjongjang navíc v říjnu 2024 úspěšně otestoval novější třístupňovou raketu Hwasong-19. Při testu vystoupala do výšky přibližně 7700 kilometrů a dopadla asi 1000 kilometrů od místa odpalu. Vysoká dráha letu naznačuje mezikontinentální dosah, jeho přesná hodnota však zatím není veřejně potvrzena.
V říjnu 2025 Severní Korea představila také Hwasong-20, kterou režim označuje za svou nejvýkonnější strategickou raketu. Ta by mohla v budoucnu nést více samostatně naváděných jaderných hlavic, takzvaných MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle).
Výhodou MIRV je, že dokáže velmi snadno zahltit protivzdušnou obranu nepřítele a téměř proti ní neexistuje obrana. Její skutečné schopnosti ovšem zatím nebyly ověřeny plnohodnotným letovým testem.
Zacíleno na Jižní Koreu
Severokorejský arzenál se neomezuje pouze na mezikontinentální rakety. Střela Hwasong-12 má dolet přibližně 4500 kilometrů a může ohrozit americkou základnu na ostrově Guam. Modernější Hwasong-16B má odhadovaný dosah až 5500 kilometrů.
Pro útoky na Jižní Koreu a další cíle v regionu disponuje režim také raketami KN-23 (Hwasong-11A) s doletem přibližně 450 kilometrů a KN-24 (Hwasong-11B) s dosahem kolem 410 kilometrů. Oba typy byly podle dostupných informací dodávány také Rusku a využívány při útocích na Ukrajinu.
Přesná síla jaderných hlavic určených pro jednotlivé rakety není veřejně známá. Podle odhadů Federace amerických vědců může mít velká část severokorejských štěpných jaderných zbraní účinek přibližně 10 až 20 kilotun TNT, což je srovnatelné s bombou svrženou na Hirošimu v roce 1945.
Režim však prokázal schopnost vyrobit i podstatně silnější jaderné zařízení. Během svého posledního podzemního jaderného testu 3. září 2017 odpálil nálož, jejíž sílu odborníci odhadují přibližně na 140 až 250 kilotun TNT.
To odpovídá přibližně devíti- až sedmnáctinásobku síly bomby svržené na Hirošimu. Není však potvrzeno, zda Severní Korea disponuje operačními raketovými hlavicemi stejné síly.
Spolupráce s Ruskem
Významnou změnou je také prohlubující se spolupráce s Ruskem. Severní Korea od začátku ruské invaze na Ukrajinu dodává Moskvě rozsáhlé zásoby dělostřelecké munice, balistické rakety a poskytla také vlastní vojáky. Rusko na oplátku posiluje vojenskou, ekonomickou a politickou spolupráci s Pchjongjangem.
V roce 2024 obě země podepsaly smlouvu o strategickém partnerství, která zahrnuje závazek vzájemné pomoci v případě ozbrojeného napadení. Rusko navíc v témže roce vetovalo prodloužení mandátu expertního panelu OSN, který monitoroval dodržování mezinárodních sankcí vůči Severní Koreji. Čína se při hlasování zdržela.
Dalším významným zdrojem financování severokorejského režimu jsou rozsáhlé kybernetické operace. Podle analytické společnosti Chainalysis jsou severokorejští hackeři odpovědní až za 89 procent celosvětových ztrát způsobených hackerskými útoky na kryptoměnové platformy v roce 2026.
Nejvýznamnějším případem je říjnový útok na kryptoměnovou burzu Binance, při němž bylo odcizeno v přepočtu přibližně 134 miliard korun.
Podle analytických společností Chainalysis a Elliptic za krádeží pravděpodobně stojí severokorejská hackerská skupina TraderTraitor. FBI útok rovněž připsala Severní Koreji. Jedná se o dosud největší známou kryptoměnovou krádež v historii.
Severní Korea nezískává peníze jenom kybernetickými útoky, ale i třeba prodejem narkotik či paděláním falešných bankovek, především amerických dolarů.
Dohoda se rozpadla
Spojené státy se přitom snaží severokorejský jaderný program zastavit již více než tři desetiletí. Dohoda z roku 1994 měla výměnou za hospodářskou pomoc a výstavbu civilních jaderných reaktorů zmrazit severokorejskou výrobu plutonia. Na počátku nového tisíciletí se však rozpadla v souvislosti se sporem o tajný program obohacování uranu.
Významný průlom nepřinesla ani Trumpova osobní diplomacie během jeho prvního prezidentského mandátu. Americký prezident se s Kimem setkal celkem třikrát v letech 2018 a 2019.
Přestože jejich jednání přinesla historické fotografie a společná prohlášení, trvalé dohody o jaderném odzbrojení se dosáhnout nepodařilo. Summit v Hanoji v únoru 2019 skončil bez dohody o rozsahu odstranění severokorejských jaderných zařízení a zmírnění sankcí.
Kim dnes naopak požaduje, aby Washington přijal existenci severokorejského jaderného arzenálu jako nezvratnou skutečnost. V únorovém projevu uvedl, že mírové soužití se Spojenými státy je možné pouze tehdy, pokud Washington jeho jaderný program přijme. V opačném případě podle něj bude pokračovat „věčná konfrontace“.
Ve Washingtonu přitom podle WSJ stále chybí ucelená strategie dalšího postupu. Trumpova administrativa dosud neobsadila funkci zvláštního vyslance pro severokorejskou politiku. Lednová Národní obranná strategie Pentagonu sice označuje severokorejské jaderné zbraně za bezprostřední nebezpečí pro americké území, požadavek na denuklearizaci však v dokumentu chybí.
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