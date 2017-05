Trump zrušil zákaz politické činnosti církví. Platil od roku 1954

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, který ruší zákaz politických aktivit církví a náboženských organizací. Podle dosavadních pravidel se nesměly zapojovat do politického dění, protože by přišly o výhodu osvobození od daní. "Nedovolíme, aby věřící byli napříště obelháváni a umlčováni," komentoval prezident své nařízení. Podle zákona z roku 1954 se nesměly americké organizace osvobozené od daňové povinnosti zapojovat do politických kampaní a otevřeně podporovat kandidáty ve volbách. Nesměly takové osoby ani finančně podporovat.

Pokračujte dál