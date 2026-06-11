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Zahraničí

Trump zatrhl schůzku starosty New Yorku s kolumbijským prezidentem, chtěli debatovat o demokracii

ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zabránila schůzce newyorského starosty Zohrana Mamdaniho s kolumbijským prezidentem Gustavem Petrem, která se měla uskutečnit tento týden v New Yorku, píše deník The Washington Post s odvoláním na čtyři informované zdroje.

Starosta New Yorku Zohran Mamdani. Foto z 6. ledna 2026.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani.Foto: REUTERS
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Pro Mamdaniho by se ve funkci jednalo o první setkání se zahraničním lídrem. S Petrem plánovali vést veřejnou diskusi o demokracii v Severní a Jižní Americe, ale mnozí lidé by to vnímali jako známku Mamdaniho vzestupu jako lídra globální levice, uvedl list.

Kolumbijská vláda událost rychle a v tichosti zrušila po setkání amerických a kolumbijských představitelů v Bogotě. Lidé z amerického ministerstva zahraničí dali Kolumbijcům jasně najevo, že setkání Petra s Mamdanim je nepřijatelné. Bogotá si to vyložila jako výhrůžku zatčením Petra, pokud by se schůzky zúčastnil.

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Petrova návštěva by porušila vízové restrikce, které na něj Washington loni uvalil poté, co v září kritizoval americkou podporu války Izraele v Gaze a vyzval americké vojáky, aby odmítali prezidentské příkazy zabíjet, sdělil WP představitel amerického ministerstva zahraničí. „Vízum je privilegium, ne právo,“ uvedl americký představitel.

Schůzka měla být součástí Petrova itineráře spolu s událostmi v Organizaci spojených národů na Manhattanu. Kolumbie v červnu předsedá Bezpečnostní radě OSN, a i když Trumpova vláda Petrovi odepřela vízum, povolila mu cestovat do sídla v New Yorku, aby Kolumbie mohla v dočasné roli plnit své povinnosti.

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Mamdani a Petro se chtěli setkat mezi čtyřma očima a následně veřejně diskutovat o demokracii v západní hemisféře. Podle analytiků je rozhodnutí Trumpovy administrativy schůzce zabránit mimořádné.

„Není to diktátor, jeho funkční období končí za dva měsíce. Zdá se, že je trestán za zločin kritizování Trumpovy administrativy,“ uvedl o kolumbijském prezidentovi Adam Isacson, odborník na Kolumbii z nevládní organizace Washington Office on Latin America (WOLA).

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Petro, první levicový kolumbijský prezident, si s Trumpem v minulosti vyměňoval kritiku. Petro obvinil Trumpa, že je spoluviníkem genocidy v Gaze, zatímco republikán kolumbijského prezidenta označil za šílence s mnoha psychickými problémy. Státníci rozepře zdánlivě urovnali na únorovém setkání v Bílém domě. „Je skvělý. Vycházíme spolu skvěle,“ řekl Trump po schůzce.

Petrova kritika amerických smrtících úderů na lodě v Karibiku a východním Pacifiku a svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami však vyvolala nevoli ministra zahraničí Marka Rubia. Ten je zapřisáhlým odpůrcem levicových představitelů v celé Latinské Americe. „Nemá mě rád,“ prohlásil o něm v minulosti Petro.

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