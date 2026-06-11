Trump zatrhl schůzku starosty New Yorku s kolumbijským prezidentem, chtěli debatovat o demokracii

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zabránila schůzce newyorského starosty Zohrana Mamdaniho s kolumbijským prezidentem Gustavem Petrem, která se měla uskutečnit tento týden v New Yorku, píše deník The Washington Post s odvoláním na čtyři informované zdroje.
Pro Mamdaniho by se ve funkci jednalo o první setkání se zahraničním lídrem. S Petrem plánovali vést veřejnou diskusi o demokracii v Severní a Jižní Americe, ale mnozí lidé by to vnímali jako známku Mamdaniho vzestupu jako lídra globální levice, uvedl list.
Kolumbijská vláda událost rychle a v tichosti zrušila po setkání amerických a kolumbijských představitelů v Bogotě. Lidé z amerického ministerstva zahraničí dali Kolumbijcům jasně najevo, že setkání Petra s Mamdanim je nepřijatelné. Bogotá si to vyložila jako výhrůžku zatčením Petra, pokud by se schůzky zúčastnil.
Petrova návštěva by porušila vízové restrikce, které na něj Washington loni uvalil poté, co v září kritizoval americkou podporu války Izraele v Gaze a vyzval americké vojáky, aby odmítali prezidentské příkazy zabíjet, sdělil WP představitel amerického ministerstva zahraničí. „Vízum je privilegium, ne právo,“ uvedl americký představitel.
Schůzka měla být součástí Petrova itineráře spolu s událostmi v Organizaci spojených národů na Manhattanu. Kolumbie v červnu předsedá Bezpečnostní radě OSN, a i když Trumpova vláda Petrovi odepřela vízum, povolila mu cestovat do sídla v New Yorku, aby Kolumbie mohla v dočasné roli plnit své povinnosti.
Mamdani a Petro se chtěli setkat mezi čtyřma očima a následně veřejně diskutovat o demokracii v západní hemisféře. Podle analytiků je rozhodnutí Trumpovy administrativy schůzce zabránit mimořádné.
„Není to diktátor, jeho funkční období končí za dva měsíce. Zdá se, že je trestán za zločin kritizování Trumpovy administrativy,“ uvedl o kolumbijském prezidentovi Adam Isacson, odborník na Kolumbii z nevládní organizace Washington Office on Latin America (WOLA).
Petro, první levicový kolumbijský prezident, si s Trumpem v minulosti vyměňoval kritiku. Petro obvinil Trumpa, že je spoluviníkem genocidy v Gaze, zatímco republikán kolumbijského prezidenta označil za šílence s mnoha psychickými problémy. Státníci rozepře zdánlivě urovnali na únorovém setkání v Bílém domě. „Je skvělý. Vycházíme spolu skvěle,“ řekl Trump po schůzce.
Petrova kritika amerických smrtících úderů na lodě v Karibiku a východním Pacifiku a svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami však vyvolala nevoli ministra zahraničí Marka Rubia. Ten je zapřisáhlým odpůrcem levicových představitelů v celé Latinské Americe. „Nemá mě rád,“ prohlásil o něm v minulosti Petro.
Pokrok s emisními povolenkami. Státy Evropské unie se shodly nejen na cenovém stropu
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlament se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země.
Jed v dětské výživě byl podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka
Jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, jehož z činu podezírá.
Krejčíková porazila Vandewinkelovou a postoupila v Hertogenboschi do čtvrtfinále
Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu dnes porazila Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 6:1, 6:4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Od neděle pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu, platit bude do prosince
V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah (ČD) ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Dopravce to oznámil ve čtvrtek s tím, že vlaky ČD budou na Vysočině jezdit beze změny.
„Středozemní moře a Atlantik jsou hřbitovy bez náhrobků.“ Papež vyzval k pomoci běžencům
Papež Lev XIV. během své čtvrteční návštěvy Kanárských ostrovů vyzval k zajištění bezpečných a legálních cest pro migraci a uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí především pro Evropu. Papež to řekl v přístavu Arguineguín na ostrově Gran Canaria, který se před několika lety, během pandemie covidu-19, stal symbolem nedůstojného zacházení s běženci.