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„Má mě rád a já jeho.“ Trump šokoval oslavou diktátora, pochválil mu i ničivé zbraně

Viet Tran
Viet Tran
ČTK,Viet Tran
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Severní Korea má „docela velký“ jaderný arzenál, prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud bude v Bílém domě, napsala v noci na středu agentura Kjódó. Trump severokorejského vůdce Kim Čong-una zároveň označil za svého přítele, se kterým by se ještě letos chtěl znovu vidět. Již brzy by totiž k setkání mohl využít jedné ze svých cest do Asie.

Kim Čong-un a Donald Trump
Kim Čong-un a Donald TrumpFoto: Reuters
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„Mohli ho zastavit,“ řekl Trump o svých předchůdcích v prezidentském křesle na adresu Kima. Reagoval tak na otázku, proč KLDR může mít jaderné zbraně, ale Írán ne. USA společně s Izraelem letos v únoru napadly Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat nukleární zbraně.

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Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho atomový program je výhradně mírový. „Shodou náhod je Kim Čong-un mým přítelem. Je to můj přítel. Má rád Trumpa. Nemá rád hodně ostatních lidí. Jsem asi jediným člověkem na světě, kterého má rád. A já mám rád jeho,“ řekl Trump o severokorejském diktátorovi.

„Dokud budu tady, bude to s ním dobré“

Trump uvedl, že Kim má „docela veliký“ jaderný arzenál. „Ne jako my, ale nukleární zbraně má,“ řekl. Poznamenal, že všechno ale podle něj bude v pořádku. „Dokud tady budu, tak to s ním bude dobré. Proč? Protože mě uznává a má mě rád,“ dodal.

Podle deníku The Economist by Trump rád viděl severokorejského diktátora i osobně. Možná se mu brzy naskytne příležitost – plánuje totiž cestu na ekonomický summit APEC v Jižní Koreji. Americký prezident se události zúčastnil už loni, kdy se dočkal velké pozornosti – reportér Aktuálně.cz celý průběh pokrýval přímo na místě.

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Tehdy výlet k ostře hlídaným hranicím oželel, letos tomu ale může být jinak. Zatím nicméně ani jedna strana nepotvrdila, že k setkání mezi americkým prezidentem a vůdcem KLDR dojde.

Severní Korea dlouhodobě usiluje o to, aby byla uznána jako jaderná velmoc. Trump už dříve hovořil o tom, že tato země dosud vyrobila 57 jaderných zbraní. Podle jihokorejského ministerstva obrany je však severokorejský arzenál podstatně větší a čítá 80 až 120 hlavic.

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