Trump zařadil zpátečku. "Nemám dovoleno kandidovat. To je velká škoda"

před 3 hodinami
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon. Jeho slova naznačují odklon od možnosti, že se bude ucházet o znovuzvolení v roce 2028, což dosud odmítal vyloučit, napsala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Pokud si to přečtete, je to docela jasné. Nemám dovoleno kandidovat. To je velká škoda," řekl podle Reuters Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu během cesty do Jižní Koreje. Podle agentury AFP prohlásil, že "uvidíme, co se stane" a že je na vrcholu popularity v průzkumech.

Devětasedmdesátiletý prezident, který zahájil svůj druhý čtyřletý mandát letos v lednu, dosud přímo nevyloučil, že by se o třetí mandát mohl ucházet, poslední dny však podle Reuters naznačují možnou změnu.

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson podle Reuters v úterý prohlásil, že se s Trumpem o tématu bavil a že není žádná proveditelná cesta k tomu, aby republikáni přijali ústavní dodatek umožňující Trumpovi znovu kandidovat.

Trumpovo první funkční období trvalo od ledna 2017 do ledna 2021. O druhý mandát se ucházel ve volbách v listopadu 2020, kdy jej porazil demokrat Joe Biden, ovšem Trump dodnes tvrdí, že tyto volby byly zmanipulované. Potřetí se o prezidentskou funkci ucházel loni, kdy porazil demokratku Kamalu Harrisovou. Jeho současné funkční období by mělo skončit v lednu 2029.

Trump a jeho spojenci o potenciálním třetím funkčním období stávajícího šéfa Bílého domu hovořili opakovaně. Podle 22. dodatku americké ústavy ale nesmí být nikdo zvolen prezidentem více než dvakrát. Změna ústavy je přitom náročný a komplikovaný proces. Trumpův někdejší poradce a konzervativní komentátor Steve Bannon nedávno vzbudil rozruch, když v rozhovoru s deníkem The Economist naznačil, že existuje plán, jak zajistit Trumpovo setrvání v prezidentském úřadu.

"Podle mě to nejde," řekl nyní Johnson ke změně ústavy. K ní by byly potřeba dvě třetiny hlasů v Kongresu, které republikáni nemají, a také souhlas tří čtvrtin amerických států. "Myslím, že to prezident ví, bavili jsme se o omezeních v ústavě," dodal.

Čepice s volebním heslem Trump 2028, které si ve velkém kupují prezidentovi příznivci, jsou podle Johnsona jen politickým divadlem, z něhož jsou vzteklí konkurenční demokraté.

 
