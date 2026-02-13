Trump žaluje Harvardovu univerzitu. Škola podle něj nespolupracuje s vyšetřovateli

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zažalovala Harvardovu univerzitu, která podle ní nespolupracuje s federálními vyšetřovateli v otázce nelegálního rasového upřednostňování některých uchazečů. V pátek o tom informovala agentura Reuters. Univerzita se zatím k případu nevyjádřila.
Agentura Reuters poznamenala, že žaloba následuje necelé dva týdny poté, co Trump na své sociální síti Truth Social pohrozil této prestižní škole, že od ní bude požadovat miliardu dolarů (20,6 miliardy Kč) odškodného.
Ministerstvo spravedlnosti v pátek uvedlo, že Harvardova univerzita v rámci federálního vyšetřování postupuje pomalu. Také prý odmítá poskytovat potřebné údaje a dokumenty včetně informací o přijímacím řízení a korespondenci týkající se zakázaných programů diverzity, rovnosti a inkluze.
Od těchto dokumentů si ministerstvo slibuje vyhodnocení toho, zda univerzita plní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2023, podle kterého jsou přijímací programy upřednostňující některé rasy protiústavní.
Ministerstvo rovněž uvedlo, že cílem žaloby je pouze přinutit univerzitu ke spolupráci. Nynější postup ji neobviňuje z případné diskriminace, nepožaduje žádné odškodnění a ani neruší přístup k federálním fondům, dodalo ministerstvo spravedlnosti.
Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, kde podle šéfa Bílého domu vládne antisemitismus a radikálně levicové ideologie.
Nový spor mezi Trumpem a touto školou nastal poté, co list The New York Times napsal, že prezident upustil od snahy získat od Harvardu 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun) v rámci vzájemné dohody, zatímco univerzita finančnímu urovnání vzdorovala. Trump v reakci na to pohrozil, že od univerzity bude chtít jako odškodné miliardu dolarů.
Češi proti outsiderovi vystrašili výpadkem. Nakonec ale splnili povinnost
Česká hokejová reprezentace porazila na olympijském turnaji v Miláně Francii 6:3. Ještě ve druhé třetině ale prohrávala. Chytal Daniel Vladař. Vítězný gól vstřelil Matěj Stránský.
Konec snu o medaili. České hokejistky nestačily na Švédky
České hokejistky na olympiádě v Miláně medaili nezískají. Favorizovaný tým ve čtvrtfinále turnaje nečekaně prohrál se Švédskem 0:2.
ŽIVĚ7. den ZOH: Fernstädtová nezačala dobře, Vonnovou čekají další operace
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Tečka Radka Bartoníčka: Proč není Babiš slabý premiér a na co chytře sází Okamura
V nejnovějším díle Tečky Radka Bartoníčka můžete kromě jeho komentování politiky z tohoto týdne sledovat také několik videoukázek. Je na nich premiér Andrej Babiš či předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Nechybí ani pozitivní zpráva s videorozhovorem z Masarykova onkologického ústavu, který má povzbudivé novinky ohledně boje s rakovinou. A uvidíte i reportéry Aktuálně.cz po návratu z cest.