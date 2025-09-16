Zahraničí

Trump dostal v Británii druhou šanci. Naposledy si u královny uřízl pořádnou ostudu

Trump dostal v Británii druhou šanci. Naposledy si u královny uřízl pořádnou ostudu
Donald Trump se s princem Charlesem setkal na státní návštěvě Velké Británie v roce 2018.
Donald Trump se setkal s královnou Alžbětou II. v červenci 2018.
Trump nechal královnu čekat 12 minut a ani on, ani jeho žena se neuklonili, pouze jí potřásli rukou.
Donald Trump překvapil královnu Alžbětu během kontroly čestné stráže. Zastavil ji svými zády. Zobrazit 5 fotografií
Foto: Reuters
Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump zahajuje v úterý státní návštěvu Velké Británie, král Karel III. ho přivítá ve svém rodovém sídle Windsor nedaleko Londýna. Trump je vůbec prvním prezidentem, který kdy dostal pozvánku ke druhé oficiální návštěvě, a to ačkoli jeho první setkání s královnou Alžbětou II. nedopadlo nejlépe. Tehdy se na něj sesypala kritika za nezdvořilost a porušování protokolu.

Setkání s britským monarchou patří mezi nejvýznamnější diplomatické události, kterých se světoví politici mohou během své kariéry zúčastnit. Podle listu New York Times se obvykle konají nanejvýš dvakrát ročně a královská rodina na nich státníky přivítá s veškerou pompou, okázalostí a ceremoniály, na nichž si monarchie, stará více než tisíc let, zakládá.

Návštěva Alžbětina hrobu i setkání s premiérem

Související

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob

král Charles, Camilla, portrét

Prezident v doprovodu své manželky a první dámy Melanie Trumpové přiletí do Velké Británie v úterý večer a jménem krále ho přivítá velvyslanec Spojených států v Británii Waren Stephens a jako zástupce monarchie vikomt Henry Hood. Poté se přesunou na královské sídlo Windsor poblíž Londýna, informoval o podrobném itineráři deník The Independent.

Oficiální program začne ve středu, kdy prezidenta s manželkou přivítá princ z  William s manželkou Kate a doprovodí je na setkání s panovnickým párem - králem Karlem III. a královnou Camillou. Následovat bude projížďka kočárem, ceremoniální uvítání čestnou stráží a oběd s královskou rodinou.

Trump také soukromě navštíví kapli svatého Jiří, kde je pohřbena zesnulá královna Alžběta II. Vrcholem návštěvy bude státní banket, během něhož král Karel i prezident Trump pronesou slavnostní proslovy.

Ve čtvrtek se Trump rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká s předsedou britské vlády Keirem Starmerem. Následovat bude tisková konference Trumpa a Starmera, která státní návštěvu uzavře.

Související

Foto: Vzteklé mimino znovu vzlétlo. Trumpovu návštěvu Londýna provázejí protesty

Protesty proti Trumpovi, Londýn 2019
35 fotografií

Výjimečnost této události podtrhuje, že Trump je prvním prezidentem, který kdy od britských panovníků dostal pozvánku ke druhé státní návštěvě. Britští monarchové místo další státní návštěvy obvykle zvou státníky na čaj či oběd, takovou pozvánku dostali i prezidenti Bush a Obama. Trump je tak první hlavou státu, kterou přivítá královský pár s vojenskými poctami podruhé.

Faux pas při návštěvě v roce 2018 

Trump již během svého prvního mandátu v roce 2018 navštívil královnu Alžbětu II., tehdy se na něj ale sesypala kritika britských médií, odborníků i veřejnosti za "neomalené" chování a porušování etikety.

Královnu na sebe nechal čekat ve vysokých teplotách celých 12 minut a ani on ani jeho žena se před ní neuklonili, pouze jí potřásli rukou. K největšímu faux pas došlo při prohlídce čestné stráže, kdy se prezident postavil ke královně zády a vyrazil sám kupředu, přestože mu gestem naznačila, že má jít po jejím boku. Ačkoli by šlo o neslušnost vůči jakémukoli hostiteli, na britském dvoře platí přísné pravidlo, podle protokolu se při oficiální příležitosti nikdo nesmí obrátit k monarchovi zády ani jít před ním - dokonce i královnin manžel princ Philip chodil vždy několik kroků za ní.

Starmerova snaha udržet si Trumpovu přízeň

Související

Macron pobavil královský stůl: Monarchii máme rádi, hlavně když zůstává v Británii

Macron, Charles II. večeře, Windsor, Velká Británie, návštěva
14 fotografií

Proč se tedy právě Trumpovi dostalo pocty druhé návštěvy? Na první pohled ceremoniální setkání je zároveň důležitým nástrojem britské diplomacie. Premiér Starmer, který Trumpovi v únoru pozvánku osobně předal, se snaží udržet vrtkavou přízeň amerického prezidenta, jak poznamenává Skynews.

Pro Trumpa, který je fascinován monarchiemi, tou britskou obzvlášť, je návštěva vrcholným diplomatickým dárkem. Hlavním cílem britské zahraniční politiky je nyní upevnit podporu Ukrajiny a zvýšit tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. Starmer se zároveň vyhýbá kritice Trumpova postoje k mezinárodním otázkám.

BBC upozorňuje, že na rozdíl od červencové státní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na Trumpa v Británii nečekají nadšené davy. Trump se v britské společnosti netěší velké popularitě a panují obavy z protestů, které naznačují napjatou atmosféru provázející státní návštěvu.

Prohlédnout si 5 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska

Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska
1:01
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Donald Trump USA Velká Británie Král Karel III. Alžběta II. královská rodina Keir Starmer

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami
Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech.
před 10 minutami
Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.
Aktualizováno před 24 minutami
Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Jan Štefela jako první český výškař získal medaili na mistrovství světa. V Tokiu vybojoval bronz výkonem 231 centimetrů, které zdolal na druhý pokus.
před 42 minutami

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím
Prohlédnout si 5 fotografií
Jednadvacetiletý Seth si místo tradičního bydlení vybral život na cestách. Na korbu svého starého Fordu Ranger z roku 2003 postavil malý dřevěný domek, který ho stál jen 2200 liber (přibližně 62 tisíc korun). Dnes v něm žije se svým psem Stellou – a o své zážitky se dělí s více než 452 tisíci sledujících na Instagramu.
Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.
před 53 minutami
V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Nucení někoho k sňatku se bude nově trestat až deseti lety vězení, čímž se mají chránit zranitelné skupiny občanů, zejména ženy a dospívající.
před 1 hodinou
"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Před budovu chrámu však dorazila také zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s kirkovými kontroverzními citáty.
Další zprávy