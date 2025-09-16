Trump dostal v Británii druhou šanci. Naposledy si u královny uřízl pořádnou ostudu

Setkání s britským monarchou patří mezi nejvýznamnější diplomatické události, kterých se světoví politici mohou během své kariéry zúčastnit. Podle listu New York Times se obvykle konají nanejvýš dvakrát ročně a královská rodina na nich státníky přivítá s veškerou pompou, okázalostí a ceremoniály, na nichž si monarchie, stará více než tisíc let, zakládá.
Návštěva Alžbětina hrobu i setkání s premiérem
Prezident v doprovodu své manželky a první dámy Melanie Trumpové přiletí do Velké Británie v úterý večer a jménem krále ho přivítá velvyslanec Spojených států v Británii Waren Stephens a jako zástupce monarchie vikomt Henry Hood. Poté se přesunou na královské sídlo Windsor poblíž Londýna, informoval o podrobném itineráři deník The Independent.
Oficiální program začne ve středu, kdy prezidenta s manželkou přivítá princ z William s manželkou Kate a doprovodí je na setkání s panovnickým párem - králem Karlem III. a královnou Camillou. Následovat bude projížďka kočárem, ceremoniální uvítání čestnou stráží a oběd s královskou rodinou.
Trump také soukromě navštíví kapli svatého Jiří, kde je pohřbena zesnulá královna Alžběta II. Vrcholem návštěvy bude státní banket, během něhož král Karel i prezident Trump pronesou slavnostní proslovy.
Ve čtvrtek se Trump rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká s předsedou britské vlády Keirem Starmerem. Následovat bude tisková konference Trumpa a Starmera, která státní návštěvu uzavře.
Výjimečnost této události podtrhuje, že Trump je prvním prezidentem, který kdy od britských panovníků dostal pozvánku ke druhé státní návštěvě. Britští monarchové místo další státní návštěvy obvykle zvou státníky na čaj či oběd, takovou pozvánku dostali i prezidenti Bush a Obama. Trump je tak první hlavou státu, kterou přivítá královský pár s vojenskými poctami podruhé.
Faux pas při návštěvě v roce 2018
Trump již během svého prvního mandátu v roce 2018 navštívil královnu Alžbětu II., tehdy se na něj ale sesypala kritika britských médií, odborníků i veřejnosti za "neomalené" chování a porušování etikety.
Královnu na sebe nechal čekat ve vysokých teplotách celých 12 minut a ani on ani jeho žena se před ní neuklonili, pouze jí potřásli rukou. K největšímu faux pas došlo při prohlídce čestné stráže, kdy se prezident postavil ke královně zády a vyrazil sám kupředu, přestože mu gestem naznačila, že má jít po jejím boku. Ačkoli by šlo o neslušnost vůči jakémukoli hostiteli, na britském dvoře platí přísné pravidlo, podle protokolu se při oficiální příležitosti nikdo nesmí obrátit k monarchovi zády ani jít před ním - dokonce i královnin manžel princ Philip chodil vždy několik kroků za ní.
Starmerova snaha udržet si Trumpovu přízeň
Proč se tedy právě Trumpovi dostalo pocty druhé návštěvy? Na první pohled ceremoniální setkání je zároveň důležitým nástrojem britské diplomacie. Premiér Starmer, který Trumpovi v únoru pozvánku osobně předal, se snaží udržet vrtkavou přízeň amerického prezidenta, jak poznamenává Skynews.
Pro Trumpa, který je fascinován monarchiemi, tou britskou obzvlášť, je návštěva vrcholným diplomatickým dárkem. Hlavním cílem britské zahraniční politiky je nyní upevnit podporu Ukrajiny a zvýšit tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. Starmer se zároveň vyhýbá kritice Trumpova postoje k mezinárodním otázkám.
BBC upozorňuje, že na rozdíl od červencové státní návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na Trumpa v Británii nečekají nadšené davy. Trump se v britské společnosti netěší velké popularitě a panují obavy z protestů, které naznačují napjatou atmosféru provázející státní návštěvu.