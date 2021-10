Tálibán psát smí, já ne, zlobí se Trump a žádá soud o obnovení účtu na Twitteru

Na podporu výzkumu a vzdělávání by od letoška do roku 2026 mohlo jít 3,58 miliardy eur (v přepočtu zhruba 90,5 miliardy korun) z dotačních programů s penězi z Evropské unie. Zhruba 72 procent částky by se mělo čerpat z evropských fondů, zbytek by měl zaplatit český stát. Uvádějí to podklady k novému plánu využití peněz z evropských strukturálních a investičních fondů ve školství, který má v pondělí projednat vláda. Plán má název Operační program Jan Amos Komenský.

Dotace by podle něj měly jít v dalších letech na rozvoj špičkového výzkumu a posílení jeho uplatnitelnosti v praxi nebo na zavádění nových metod výuky, podporu žáků z chudých rodin či rekonstrukce vysokých škol.