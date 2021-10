Tálibán psát smí, já ne, zlobí se Trump a žádá soud o obnovení účtu na Twitteru

Filipínský prezident Rodrigo Duterte dnes překvapivě oznámil, že nebude příští rok kandidovat v prezidentských volbách a po skončení mandátu odejde z politiky. Na nejvyšší úřad v zemi kandidovat nesmí, chtěl se ale ucházet o úřad viceprezidenta. Informovala o tom agentura AFP.

Šestasedmdesátiletý Duterte stojí v čele Filipín od roku 2016 a podle tamní ústavy smí úřad vykonávat jen jedno šestileté období. Jeho kritici už dříve uvedli, že u nejvyššího soudu napadnou jeho případnou kandidaturu na viceprezidenta.

Duterte už před nástupem do úřadu hlavy státu jako starosta města Davao proslul tvrdou protidrogovou kampaní, v níž pokračoval i jako prezident. Bezpečnostní složky během boje proti drogám zabily přes 6000 lidí, převážně menších obchodníků či uživatelů drog. Podle organizací hájících lidská práva je obětí mnohem více. Letos v září soudci Mezinárodní trestního soudu v Haagu oznámili, že ICC zahájí vyšetřování vražd spáchaných v rámci boje filipínské vlády proti obchodu s drogami. Vyšetřování se má týká let 2011 až 2019, kdy Filipíny spadaly do jurisdikce tohoto soudu, než Duterte rozhodl o odstoupení Filipín od zakládající smlouvy ICC.