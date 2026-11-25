Prezident Donald Trump pokračoval v dlouholeté vánoční tradici Bílého domu a před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany.
Donald Trump má za sebou další prezidentskou milost. Tentokrát ji udělil dvěma čtyřměsíčním krocanům, kteří měli skončit na svátečním stole. Freedom a Feathers tak unikli osudu většiny svých druhů. Slavnostní chvíle v Bílém domě navíc nabídla i drobnou komedii, když se prezident rozhlédl po svých svěřencích, jeden z nich nebyl k nalezení.
„Kde je Feathers?“ ptal se Trump. Druhý krocan podle pořadatelů odpočíval uvnitř Bílého domu. Prezident zavtipkoval, že se nejspíš schoval do křoví.
Nakonec se obrátil k Freedomovi, položil ruku na jeho bílé peří a pronesl rozsudek, který tentokrát znamenal záchranu.
„Ty i Feathers máte od této chvíle úplnou a bezvýhradnou milost,“ oznámil.
Trump tak dodržel jednu z nejznámějších amerických svátečních tradic. Krocani letos dorazili z farmy v Západní Virginii, před ceremoniálem strávili noc v luxusním washingtonském hotelu Willard a po prezidentském požehnání zamíří na Texas A&M University. Tam mají dožít.
Milost, která se stala tradicí
Předávání krocanů Bílému domu začalo v roce 1947. Prezidentské omilostňování se z něj stalo o čtyři desetiletí později, když George W. Bush v roce 1989 rozhodl, že ptáci neskončí na svátečním stole.
Letošní slavnost se konala na novém heliportu na jižním trávníku Bílého domu. Trump při ní naznačil, že příští rok by mohl ceremoniál přesunout do nového reprezentačního sálu.
Američany ovšem čeká méně příjemná tradice, dražší sváteční večeře. Základní potraviny pro Den díkůvzdání podle zemědělské federace meziročně zdražily o šest procent, samotní krocani o více než deset. Na vině jsou silná poptávka a nízké zásoby.
Freedom a Feathers si tak mohou oddechnout. Letos budou jedinými, kdo si z amerického Dne díkůvzdání odnesou milost, a nikoli účet za večeři.