Trump vyzve svého exporadce, aby nesvědčil. Je klíčovou postavou Muellerovy zprávy

před 47 minutami

Americký prezident Donald Trump nechce, aby jeho bývalý poradce Don McGahn v úterý navzdory obsílce svědčil před právním výborem Sněmovny reprezentantů USA. Oznámil to dnes Bílý dům, který se odvolává na stanovisko ministerstva spravedlnosti, podle kterého McGahn nemůže být ke svědectví nucen, napsala agentura Reuters. Ještě před oznámením Bílého domu o Trumpově záměru informoval deník The New York Times. Pokud McGahn skutečně na zasedání výboru nepřijde, nebo před kongresmany odmítne vypovídat, hrozí mu obvinění z pohrdání Kongresem.

Ministerstvo spravedlnosti v právním rozboru tvrdí, že McGahn má jako někdejší prezidentův poradce imunitu, která ho zbavuje povinnosti před Kongresem svědčit o záležitostech týkajících se práce v Bílém domě. Agentura AP připomenula, že podobné stanovisko ke kongresovým obsílkám vydalo ministerstvo spravedlnosti i v roce 2014, kdy byl u moci demokratický prezident Barack Obama. Bílý dům již zakázal McGahnovi předat Kongresu dokumenty týkající se práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. McGahn byl jednou z ústředních postav Muellerovy zprávy, neboť ze zaměstnanců Bílého domu s vyšetřovatelem nejvíce spolupracoval. McGahn patřil k odpůrcům Trumpovy úvahy propustit Muellera, který prověřoval ruský vliv na americké prezidentské volby. V rámci svého pátrání Mueller nenašel důkaz, který by Trumpa či jeho kampaň spojoval s ruskými volebními aktivitami. Otázku, zda Trump bránil vyšetřování, nechal Mueller otevřenou. A právě tuto možnost nyní demokraté v Kongresu prověřují. Demokraté chtějí také po ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, aby Kongresu poskytl necenzurovanou Muellerovu závěrečnou zprávu. Barr sice takřka 500stránkový dokument zveřejnil, část byla ale začerněná kvůli neskončenému vyšetřování nebo ochraně lidí, kteří s kauzou nemají nic společného. Nedostupné jsou také výpovědi před velkou porotou. Barr se snaze demokratů brání, za což mu rovněž hrozí obvinění z pohrdání Kongresem.