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Trump vyřadil CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu. Hrozí dalšími zákazy médií

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace médií CNN, MS NOW a Politico do Bílého domu. Krok, o němž informoval na své sociální síti Truth Social, prezident zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím.

FILE PHOTO: Republican National Midterm Convention in Dallas
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za "nejnovější zkoušku" pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku.

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"S hrdostí oznamuji, že s okamžitou platností zakazuji lživé zprávy CNN, MS NOW (které si nedávno změnilo název z MSNBC kvůli nedostatku diváků a důvěryhodnosti!) a Politico," napsal prezident.

Zpravodajský web televize CNN napsal, že její tým dnes odpoledne východoamerického času byl nadále v Bílém domě a informoval o zákazu. Trojice médií, jejichž zákaz prezident oznámil, se ke kroku bezprostředně nevyjádřila. Trump v příspěvku neupřesnil, jak přesně hodlá zákaz uplatňovat.

Zákaz CNN je obzvlášť významný, protože tato stanice patří mezi pět televizí, které s prezidentem cestují a sledují jeho každý krok s cílem nezávisle informovat americkou veřejnost, poznamenala agentura AP.

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Trump zákaz oznámil krátce před briefingem v Oválné pracovně, kde hovořil s novináři o zdravotnictví. Později dnes má v plánu s novinářským doprovodem odcestovat do Virginie na jednání a večeři sponzorovanou jeho politickým akčním výborem.

"Média by neměla mít možnost neustále psát nebo vysílat vymyšlené zprávy a lži, když informují o prezidentovi Spojených států, Trumpově administrativě nebo Spojených státech amerických. Další média šířící lživé zprávy budou následovat," dodal.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.

Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok reagovala žalobou a spor pokračuje.

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Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.

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