Trump vyřadil CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu. Hrozí dalšími zákazy médií

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace médií CNN, MS NOW a Politico do Bílého domu. Krok, o němž informoval na své sociální síti Truth Social, prezident zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím.
Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za "nejnovější zkoušku" pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku.
"S hrdostí oznamuji, že s okamžitou platností zakazuji lživé zprávy CNN, MS NOW (které si nedávno změnilo název z MSNBC kvůli nedostatku diváků a důvěryhodnosti!) a Politico," napsal prezident.
Zpravodajský web televize CNN napsal, že její tým dnes odpoledne východoamerického času byl nadále v Bílém domě a informoval o zákazu. Trojice médií, jejichž zákaz prezident oznámil, se ke kroku bezprostředně nevyjádřila. Trump v příspěvku neupřesnil, jak přesně hodlá zákaz uplatňovat.
Zákaz CNN je obzvlášť významný, protože tato stanice patří mezi pět televizí, které s prezidentem cestují a sledují jeho každý krok s cílem nezávisle informovat americkou veřejnost, poznamenala agentura AP.
Trump zákaz oznámil krátce před briefingem v Oválné pracovně, kde hovořil s novináři o zdravotnictví. Později dnes má v plánu s novinářským doprovodem odcestovat do Virginie na jednání a večeři sponzorovanou jeho politickým akčním výborem.
"Média by neměla mít možnost neustále psát nebo vysílat vymyšlené zprávy a lži, když informují o prezidentovi Spojených států, Trumpově administrativě nebo Spojených státech amerických. Další média šířící lživé zprávy budou následovat," dodal.
Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.
Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok reagovala žalobou a spor pokračuje.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.
Mohlo by vás také zajímat: Trumpův sok promluvil o semenech. Vznikne nový geopolitický blok s Evropou?
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.