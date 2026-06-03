Trump vyhrožuje novými cly. Neopodstatněné, brání se Evropská unie

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nová cla ve výši nejméně deseti procent na dovoz z Evropské unie a desítek dalších zemí. Zdůvodňuje to nedostatečnými kroky těchto zemí proti dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce. Evropská komise taková cla ve středu označila za neopodstatněná.
„Je nepřijatelné, že naši nejdůležitější obchodní partneři selhávají při řešení dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce,“ uvedl v návrhu americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer.
Američtí pracovníci jsou tak podle něj znevýhodněni v mezinárodní konkurenci. „Tuto nerovnost už nebudeme tolerovat,“ dodal Greer.
Nová cla by podle návrhu měla činila deset procent u dovozu z Evropské unie, Británie, Kanady, Mexika, Tchaj-wanu a dalších deseti zemí. V případě dalších 45 zemí, včetně Číny a Indie, by cla měla činit 12,5 procenta.
Podle agentury Bloomberg je návrh významným krokem v Trumpově snaze o nahrazení cel, která loni zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977 a která letos v únoru zrušil americký nejvyšší soud.
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