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Ekonomika

Trump vyhrožuje novými cly. Neopodstatněné, brání se Evropská unie

ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nová cla ve výši nejméně deseti procent na dovoz z Evropské unie a desítek dalších zemí. Zdůvodňuje to nedostatečnými kroky těchto zemí proti dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce. Evropská komise taková cla ve středu označila za neopodstatněná.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
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„Je nepřijatelné, že naši nejdůležitější obchodní partneři selhávají při řešení dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce,“ uvedl v návrhu americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer.

Američtí pracovníci jsou tak podle něj znevýhodněni v mezinárodní konkurenci. „Tuto nerovnost už nebudeme tolerovat,“ dodal Greer.

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Nová cla by podle návrhu měla činila deset procent u dovozu z Evropské unie, Británie, Kanady, Mexika, Tchaj-wanu a dalších deseti zemí. V případě dalších 45 zemí, včetně Číny a Indie, by cla měla činit 12,5 procenta.

Podle agentury Bloomberg je návrh významným krokem v Trumpově snaze o nahrazení cel, která loni zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977 a která letos v únoru zrušil americký nejvyšší soud.

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