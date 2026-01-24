Trump vyhrožuje Kanadě kvůli dohodě s Čínou, premiéra Carneyho označil za guvernéra

Americký prezident Donald Trump v sobotu v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za "guvernéra".
„Pokud si guvernér Carney myslí, že z Kanady udělá překladiště pro Čínu, odkud se budou zboží a produkty posílat do Spojených států, tak se šeredně mýlí. Čína by Kanadu převálcovala a doslova schramstla, včetně zničení jejích podniků, společenské struktury i celkového způsobu života,“ uvedl Trump. „Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentním clem na veškeré kanadské zboží a produkty dovážené do USA,“ dodal šéf Bílého domu.
Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany. Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA. Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.
Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek Trump oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru. Oznámení předcházel Carneyho úterní projev na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.
Za „guvernéra“ Trump označoval také bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua a v novém příspěvku takto pojmenoval i jeho nástupce Carneyho. Mluvčí Bílého domu dříve použití slova guvernér místo premiér v tomto kontextu vysvětlila tím, že by se podle Trumpovy administrativy Kanada měla stát 51. státem USA.
České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář vybojovalo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě třetí místo ve smíšené štafetě. Závod vyhráli biatlonisté Itálie před Francií. Češi získali v domácím prostředí medaili potřetí v týmovém závodu po bronzu v roce 2013 a stříbru o dva roky později.
Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a svému hnutí tak, že neexistuje nikdo, kdo by v ANO řekl veřejně něco jiného než Babiš. Ostatně i na sněmu mluvili všichni - bez diskuse - stejnou řečí.
Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.
Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP v sobotu skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku konají v Abú Dhabí. Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů, které jednání hostily, označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní.
Premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy hnutí ANO. Ve volbě na sněmu neměl protikandidáta, obdržel zhruba 94 procent hlasů. Dění na domácí politické scéně sledujeme v online reportáži.