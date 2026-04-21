Trump vyhodil již třetího člena vlády, tentokrát ministryni práce

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to Bílý dům, napsala v noci na úterý agentura AP. Chavezová-DeRemerová, která opouští vládní funkci, se potýkala s několika skandály, mimo jiné s obviněním ze zneužití moci, poměru s podřízeným a pitím alkoholu v práci.
„Ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí administrativu, aby přešla do soukromého sektoru,“ oznámil ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. Poznamenal, že odvedla skvělou práci v ochraně amerických pracovníků a zavádění pracovních postupů a rovněž přispěla ke zlepšení života Američanů, když jim pomáhala rozšířit kvalifikaci.
Úřadujícím ministrem spravedlnosti se stane stávající náměstek Chavezové-DeRemerové Keith Sonderling.
Odchod Chavezové-DeRemerové následuje poté, co média od ledna zveřejňovala zprávy o tom, že ministryně čelí vyšetřování. List The New York Times před týdnem napsal, že nezávislá inspekce ministerstva prověřuje materiály, podle kterých hlavní poradci ministryně a také členové rodiny běžně posílali osobní zprávy a požadavky mladým představitelům úřadu. Mimo jiné její manžel a také otec si podle deníku psali s mladými zaměstnankyněmi ministerstva a další pracovníci dostali upozornění, aby se rodině Chavezové-DeRemerové dostatečně věnovali.
Chavezové-DeRemerové rovněž čelila obviněním, že v práci pila alkohol a pověřovala zaměstnance organizováním oficiálních cest, jejichž náplní ale byly osobní záležitosti.
Prvním členem Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou. Podle Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump byl podle médií také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.
Gudasův černý moment. Jeho pád připravil Anaheim o senzaci
Hokejisté Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance sahali v úvodním utkání play off NHL po senzační výhře v Edmontonu, jenže osudný pád českého kapitána Radko Gudase stál za obratem v poslední třetině.
Babiš si oblékl čínský dres a šel do ostré války s Vystrčilem. O co mu přesně jde?
Žádné armádní letadlo pro předsedu Senátu, ať letí komerční linkou. Takový byl vzkaz premiéra Andreje Babiše (ANO) směrem k šéfovi horní komory Miloši Vystrčilovi (ODS). Ten plánuje navštívit Tchaj-wan. Zatímco předseda vlády argumentuje slovy, že „hodnotová politika nic nepřinesla“, oficiální čísla tvrdí pravý opak. Babišovi ovšem nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale i o jeho cestu do Číny.
„Neprokřupávej to, zničíš si klouby.“ Lékaři vidí tenhle zlozvyk jinak, jedna věc je ale trápí
Stačí jediné křupnutí a lidé v místnosti se rázem rozdělí na dva tábory. Jedni se otřesou, druzí si uleví. Po generace přitom platí, že praskání kloubů ničí ruce a vede k artritidě. Jenže moderní medicína tenhle zakořeněný mýtus boří. Co se při křupnutí skutečně děje – a musíte se opravdu obávat zdravotních následků?
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít
Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.
Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu
Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.