Trump vyhodil již třetího člena vlády, tentokrát ministryni práce

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to Bílý dům, napsala v noci na úterý agentura AP. Chavezová-DeRemerová, která opouští vládní funkci, se potýkala s několika skandály, mimo jiné s obviněním ze zneužití moci, poměru s podřízeným a pitím alkoholu v práci.

Chavezové-DeRemerové čelila obviněním, že v práci pila alkohol a pověřovala zaměstnance organizováním oficiálních cest, jejichž náplní ale byly osobní záležitosti. Prezident Donald Trump se jí nakonec rozhodl vyměnit.
„Ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí administrativu, aby přešla do soukromého sektoru,“ oznámil ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. Poznamenal, že odvedla skvělou práci v ochraně amerických pracovníků a zavádění pracovních postupů a rovněž přispěla ke zlepšení života Američanů, když jim pomáhala rozšířit kvalifikaci.

Úřadujícím ministrem spravedlnosti se stane stávající náměstek Chavezové-DeRemerové Keith Sonderling.

Odchod Chavezové-DeRemerové následuje poté, co média od ledna zveřejňovala zprávy o tom, že ministryně čelí vyšetřování. List The New York Times před týdnem napsal, že nezávislá inspekce ministerstva prověřuje materiály, podle kterých hlavní poradci ministryně a také členové rodiny běžně posílali osobní zprávy a požadavky mladým představitelům úřadu. Mimo jiné její manžel a také otec si podle deníku psali s mladými zaměstnankyněmi ministerstva a další pracovníci dostali upozornění, aby se rodině Chavezové-DeRemerové dostatečně věnovali.

Prvním členem Trumpovy vlády, který opustil funkci, byla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Stalo se tak po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy. V dubnu pak prezident odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou. Podle Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump byl podle médií také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.

Babiš si oblékl čínský dres a šel do ostré války s Vystrčilem. O co mu přesně jde?

Žádné armádní letadlo pro předsedu Senátu, ať letí komerční linkou. Takový byl vzkaz premiéra Andreje Babiše (ANO) směrem k šéfovi horní komory Miloši Vystrčilovi (ODS). Ten plánuje navštívit Tchaj-wan. Zatímco předseda vlády argumentuje slovy, že „hodnotová politika nic nepřinesla“, oficiální čísla tvrdí pravý opak. Babišovi ovšem nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale i o jeho cestu do Číny.

Petr Macinka

Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu

Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.

